Stadt und TuS Ennepetal auch 2022 wieder klimaneutral

Ennepetal. Die Stadt und der TuS Ennepetal wollen auch 2022 klimaneutral bleiben. Daher haben sie wieder Zertifikate zur CO2-Kompensation erworben.

Bereits seit 2019 verfolgen der TuS Ennepetal und die Stadt Ennepetal das Ziel, klimaneutral zu sein. Um das bis jetzt erreichen zu können, hatten beide zur Kompensation bis dato noch nicht zu vermeidender CO 2 -Emissionen Zertifikate erworben. Nach zwei Jahren endete die Vereinbarung, Verein und Stadt haben für ein weiteres Jahr den Kauf entsprechender Zertifikate abgeschlossen. Bürgermeisterin Imke Heymann und TuS-Chef Dr. Michael Peiniger würden sich in diesem Zusammenhang auch wünschen, dass sich weitere Institutionen und Vereine in der Klutertstadt klimaneutral stellen. Dazu bieten sie ihre Unterstützung an: „Nur gemeinsam werden wir dauerhaft etwas erreichen können und geben gerne unsere Erfahrungen und unser Knowhow an andere weiter“, betonen beide.

+++Lesen Sie auch:+++

JP Kraemer: Ziehvater von Auto-Star investiert in Gevelsberg

Ennepetal: Amok am RGE: Streich oder ernst?

Bislang steht die Klimaneutralität sowohl beim Verein als auch im Rathaus nur auf dem Papier – denn die rechnerische CO-Neutralität wird seit Ende 2019 eben durch den Kauf der Zertifikate zur Förderung globaler Klimaschutzprojekte erreicht. Mit diesen Zertifikaten unterstützen TuS und Stadt verschiedene Photovoltaikprojekte in Indien. Die Projekte seien im Hinblick auf die Erreichung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele durch den hochwertigen „Gold-Standard“ zertifiziert, erklären Heymann und Peiniger. Diese Ziele sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen, die weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen. „Der Klimawandel ist global, es spielt also keine Rolle, wo CO-Emissionen ausgestoßen oder eingespart werden, am Ende ist die Summe der Treibhausgase entscheidend“, erklärt Dr. Michael Peiniger. „Es gibt viele Projekte in Schwellen- und Entwicklungsländern, da hier das Potenzial der Einsparungen durch neue Technologien noch sehr hoch ist und diese wesentlich kostengünstiger eingesetzt werden können. Zudem sind dort häufig die Bedingungen für erneuerbare Energieanlagen – Sonne, Wind, Wasser und Biomasse – deutlich vorteilhafter“, fügt er hinzu.

Alltagsmaßnahmen und Klimaschutzprojekte Um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen (was bereits bei der Weltklimakonferenz 2015 in Paris beschlossen und 2021 in Glasgow von der Staatengemeinschaft noch einmal bekräftigt wurde), müsste eine Tonne CO2 pro Person und Jahr eingespart werden – was zum Beispiel den Emissionen von rund 5000 Kilometern Autofahrt entspricht. Um die notwendigen Einsparungen zu erreichen, sind sowohl Alltagsmaßnahmen sinnvoll, als auch solidarische Spenden für Klimaschutzprojekte von gemeinnützigen Organisationen. Die Klimafibel der Stadt Ennepetal gibt Anregungen – von einfachen Maßnahmen wie dem Einkauf saisonaler Produkte aus unserer Region bis zur Nutzung von zertifiziertem Ökostrom. Download: www.alt-bau-neu.de/ennepetal/ Rubrik Aktuell & Lokal, Downloads, Klimafibel.

Der TuS Ennepetal hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2025 vollständig klimaneutral zu werden. Dafür hat der Verein ein Konzept entwickelt, wie das gelingen kann. Ein erster ganz konkreter Schritt ist bereits getan. Auf dem Vereinsheim wurde eine Photovoltaikanlage installiert. „Wir haben die ersten Maßnahmen umgesetzt und werden diesen Weg konsequent weitergehen. Wir sind fußballverrückt, familiär und nachhaltig“, so Michael Peiniger. Ein entscheidendes Vorhaben, um die Klimaneutralität in drei Jahren auch faktisch zu erreichen, ist die Erneuerung der Heizungsanlage im Sportlerheim am Bremenstadion. Allein der Ölverbrauch für die alte Anlage ist für mehr als zwei Drittel der CO 2 -Emissionen des TuS Ennepetal verantwortlich. Für eine neue Heizung stehen im Haushalt der Stadt schon Mittel bereit. Für 2022 kompensiert der Verein übrigens 100 Tonnen CO2. Die tatsächlich zu erwartende Emission wurde mit 96,3 Tonnen beziffert – immerhin 20 Tonnen weniger als am Ausgangspunkt des Projekts 2025 im Jahr 2019.

Klimaschutz als Querschnittsaufgabe