Stadtbücherei Gevelsberg bietet Lieferungen und Speeddating

Lesen ist Futter für den Kopf und die Seele. So versteht es zumindest das Team der Stadtbücherei Gevelsberg. Und als seinen Auftrag versteht es, die Menschen mit diesem Futter zu versorgen – besonders jetzt zur Coronazeit. Ein mehrteiliges Konzept macht das trotz aller Einschränkungen seit dem Frühjahr möglich. Vor kurzem kam noch ein weiteres Angebot hinzu.

„Wir fahren jetzt auf drei Gleisen“, erklärt Bücherei-Leiterin Stephanie Kron. „Das ist uns wichtig, weil wir unseren Lesern alle Betriebswege offen halten möchten.“ Es gebe die Leser, die lieber zuhause blieben, die die kontaktlos abholen wollten, und die, die stöbern wollten.

Wenige Tage nach Beginn des ersten Lockdowns im März haben Kron und ihr Team mit dem begonnen, was sie heute als erste Säule ihres Konzepts bezeichnen: Der „Bücherei to go“, also der Bücherei zum Mitnehmen.

Bücherei to go

Leser können in der Stadtbücherei via E-Mail oder Telefon eine Auswahl an Büchern, Hörbüchern und/oder DVDs bestellen. Dabei können sie sich konkrete Titel wünschen, Themenschwerpunkte abfragen oder eine literarische Wundertüte bestellen.

Stephanie Kron (vorne hinter der Plüschfigur) und ihr Team von der Stadtbücherei Gevelsberg geben Vollgas, um ihre Leser trotz aller Beschränkungen mit neuem Lesestoff zu versorgen. Davon hat die Bücherei in jüngster Zeit jede Menge angeschafft. Foto: Privat

In diesem Fall können Leser zum Beispiel ein bestimmtes Genre wie Krimi oder Kinderbuch vorgeben und erhalten dann eine Überraschungstasche mit Büchern, die das Büchereiteam ausgewählt hat. Grundlegend bietet sich der Findus, die Suchmaschine der Stadtbücherei Gevelsberg, für die heimische Recherche an, welche Medien dort aktuell verfügbar sind. Das Bücherei-Team bearbeitet die Wünsche und Bestellungen, bucht und verpackt sie.

Leser können die Bücher schließlich nach vorheriger Terminabsprache bei der Stadtbücherei abholen. Es kommt dabei zu keinem direkten Kontakt. Wer etwas abholt, kann seine bisher entliehenen Medien wieder mitbringen und abgeben. „Die ausgeliehenen Bücher kommen dann für mehrere Tage ins Quarantäne-Regal“, versichert Stephanie Kron. Dort bleiben sie für mehrere Tage.

Das Buchtaxi

Das Angebot des Buchtaxis richtet sich an diejenigen, die älter als 60 Jahre alt sind. Mit dem Buchtaxi liefert das Bücherei-Team Bücher auf Bestellung bis an die Haustür. „Wir haben am Anfang intensiv unsere 60+-Leser abtelefoniert“, sagt Stephanie Kron, die selbst auch schon Bestellungen ausgeliefert hat. „Einige haben gesagt, dass sie erst wiederkommen, wenn der Lockdown vorbei ist.“ Aber wenn die Leser nicht zur Bücherei kommen, kommt die Bücherei eben zu ihren Lesern.

Auch wenn das für Kron und ihre drei Kolleginnen einen Kraftakt bedeutet. „Wir sind ein kleines Team“, sagt die Leiterin. „Wir suchen die Bücher heraus, kümmern uns um die Logistik und die Rückverfolgung der Daten.“ Wer bestellt, kann die Sachen selbst wieder zurückbringen. Das Buchtaxi tauscht aber auch Bücher aus, also holt bisher Ausgeliehenes ab und liefert gleichzeitig Neues. Voraussetzung für diesen Service ist, dass derjenige, der bestellt, auch bei der Bücherei angemeldet ist.

Speeddating am Bücherregal

Seit ein paar Wochen erst bietet die Stadtbücherei das sogenannte „Speeddating am Bücherregal“ an. Speeddating bedeutet übersetzt so viel wie „Schnelle Partnersuche“ und lässt sich wie folgt auf die Bücherei übertragen: An vier Tagen in der Woche (Öffnungszeiten siehe Infobox) können Leser in die Wittener Straße 13 kommen, um dort selbst durch die Regale zu stöbern und die passenden Medien für sich zu finden. Wichtig: Ein kurzes Gespräch an der Ausleihtheke ist in Ordnung. Die Aufenthalte in der Bücherei müssen aber möglichst kurz sein.

An vier Tagen in der Woche für Besucher geöffnet Die Stadtbücherei Gevelsberg, Wittener Straße 13, ist aktuell mittwochs (10 bis 12 Uhr), donnerstags (14 bis 18 Uhr), freitags (10 bis 12 Uhr) und samstags (10 bis 13 Uhr) geöffnet. Zu diesen Zeiten ist das Speeddating am Bücherregal möglich. Montags und dienstags können Termine für das Angebot „Bücherei to go“ gemacht und Medien abgeholt beziehungsweise wieder zurückgegeben werden. Die Stadtbücherei ist

telefonisch erreichbar unter 02332/83982 und via

E-Mail an die Adresse

buecherei@stadtgevelsberg.de

Der Einlass wird über Tickets geregelt, maximal fünf Tickets gibt es. „Jeder, der ein Ticket bekommt, desinfiziert sich die Hände und wird registriert“, sagt Stephanie Kron. Festgehalten wird auch, wenn Besucher wieder gehen.

Wer etwas Ausgeliehenes zurückbringt, stellt es selbst ins Quarantäne-Regal. Flächen werden regelmäßig desinfiziert, außerdem gibt es eine Lüftungskonzept, dass stündliche Stoßlüftungen vorsieht. Die Maskenpflicht in der Bücherei gilt für jeden ab sechs Jahren aufwärts. Ein Einbahnstraßensystem ist wegen der engen Räumlichkeiten nicht möglich.

Fazit

„Wir haben mit Sicherheit nicht alle Leser erreicht, aber wir hatten online viele Neuanmeldungen“, zieht Stephanie Kron eine Zwischenbilanz der bisherigen Coronazeit. „Ein Stück weit haben wir den Kontakt zu unseren Lesern sogar intensiviert.“

Ein Nachteil der Beschränkungen: Die Bücherei soll eigentlich auch ein Aufenthaltsort sein. „Wir sind ein lebendiger Ort, wo Leute zusammenkommen“, macht Stephanie Kron deutlich. Der Grundriss der alten Gründerzeitvilla ist aber in Zeiten der Pandemie nicht für diese Art Aufenthaltsort geeignet.

Es ist schlichtweg zu eng, als dass sich viele Menschen aktuell darin aufhalten könnten. „Wir mussten vieles absagen“, bedauert Kron. Veranstaltung wie das Lesecafé, verschiedene Lesungen oder Workshops für Kinder können durch die Pandemie nicht stattfinden. „Das fehlt halt einfach“, weiß sie. Umso dankbarer ist sie den Kollegen im Rathaus, den Lesern und dem Förderverein der Stadtbücherei, die sie und ihr Team in dieser Zeit unterstützen.

