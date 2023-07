Stadtbücherei Gevelsberg mit „Onleihe“-Sprechstunde

Gevelsberg. Onleihe: Hier gibt es Informationen für alle, die auch auch in den Ferien das digitale Angebot der Stadtbücherei in Gevelsberg nutzen möchten.

Das E-Medienangebot der Stadtbücherei Gevelsberg hat sich in den vergangenen Jahren zu einer „digitalen Zweigstelle“ gemausert. Die Stadtbücherei Gevelsberg ist Mitglied im Verbund der „Onleihe Ruhr“ und stellt dort allen angemeldeten Leserinnen und Lesern ein opulentes, digitales Medienangebot zur Verfügung. Romane, Sachbücher, Hörbücher, Filme, Zeitschriften, Zeitungen und sogar digitale Selbstlernkurse können mit den nutzerfreundlichen Öffnungszeiten „24/7“ barrierefrei und von daheim oder auch unterwegs im Urlaub ausgeliehen werden.

Dieses komfortable Angebot für die Ferienzeit wird von vielen Lesern genutzt, so bleibt das Urlaubsgepäck „unbeschwert“ von der vielfältigen Urlaubslektüre – nur das digitale Lesegerät muss mit in den Koffer. Um der großen Nachfrage und dem Unterstützungsbedarf der Leserinnen und Leser bei der Nutzung der Onleihe gerecht zu werden, bietet die Stadtbücherei Gevelsberg weiterhin eine Sprechstunde an. Die Onleihe-Sprechstunde ist ein offenes Angebot für Anfänger und Fortgeschrittene. Es werden technische Fragen rund um die Onleihe beantwortet: Wie melde ich mich bei der Onleihe an? Wie leihe ich digitale Medien aus? Mit welchen E-Book-Readern funktioniert die Onleihe? Außerdem kann für eine individuelle Beratung auch das eigene Gerät, ob Tablet, Smartphone oder E-Book-Reader, mitgebracht werden.

Für die Onleihe-Sprechstunde werden benötigt: das eigene Mobil-Gerät, der gültige Bibliotheks-Nutzerausweis sowie persönliche Daten (Passwörter, E-Mail-Adresse und ggf. Adobe-ID). Zusätzlich bietet die Stadtbücherei Gevelsberg ein Schnupperangebot für die Ausleihe von E-Book-Readern an, die ab sofort an der Information im Erdgeschoss der Bibliothek für alle volljährigen Leserinnen und Leser ausleihbar sind.

Onleihe-Sprechstunden sind auch in den Ferien jeweils dienstags von 15 bis 18 Uhr und mittwochs von 10 bis 12 Uhr. Die Sprechstunde ist kostenlos. Eine vorherige Terminvereinbarung unter 02332 83982 oder per E-Mail unter buecherei@stadtgevelsberg.de ist erforderlich. Telefonische Beratungsanfragen außerhalb der Sprechstunden werden weiterhin flexibel bearbeitet.

