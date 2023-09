Stadtbücherei Schwelm: Rekordzahlen für den Sommerleseclub

Schwelm. Zum ersten Mal nach dem Umzug der Stadtbücherei fand der Sommerleseclub statt – Mit Rekordanmeldungen und Auszeichnungen für die Teilnehmer.

2023 hat die Stadtbücherei Schwelm erstmals im neuen Kulturhaus den beliebten Sommerleseclub (SLC) durchgeführt – der mit einem Rekord endete.

Der Anmeldestart fiel in die offizielle Eröffnungswoche der Bücherei im neuen Kulturhaus in der Römerstraße. Von Mitte Juni bis Mitte August konnten sich alle Lesebegeisterten in der Stadtbücherei kostenlos mit Lesestoff aus dem Bestand eindecken. Zusätzlich wurden für den diesjährigen SLC über 100 neue Kinder- und Jugendbücher angeschafft.

An die Schulen verschicktes Informationsmaterial und sicher auch die Neugier auf die neuen und modernen Räumlichkeiten der Bücherei haben dafür gesorgt, dass in diesem Jahr eine Rekordanmeldezahl von 108 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verzeichnet werden konnte.

Das Konzept des Sommerleseclubs sieht vor, dass denjenigen die erfolgreiche Teilnahme am Projekt sicher ist, die mindestens drei Bücher lesen und/oder drei Hörbücher/Hörspiele hören und sich dafür Stempel für ihre Lese-Logbücher abholen. Die Logbücher dienen dazu, das Gelesene/Gehörte kreativ zu verarbeiten, indem Rezensionen und Geschichten geschrieben oder Bilder gemalt werden können. In diesem Jahr waren 25 verschiedene Leseteams und 50 Einzelleserinnen und Einzelleser mit dabei. Die erfolgreichen Teilnehmer haben mehr als 55.000 Seiten gelesen und mehr als 5600 Stunden Hörbücher/Hörspiele gehört.

Interaktive Comic-Sommertour

Die Abschlussveranstaltung fand im Gesundheitsraum der VHS in Schwelms neuem Kulturzentrum statt. Die Illustratorin Charlotte Hofmann nahm Kinder und Eltern mit auf eine interaktive Comic-Sommertour mit Live-Zeichnung über Kamera- und Smartboard-Präsentation. Dabei machte sich das Comic-Ich der Künstlerin auf den Weg in die Bücherei – das Publikum durfte entscheiden, welche unvorhergesehenen Dinge der witzigen Figur mit Erdnusskörper dabei passiert sind. Die mit schnellen Strichen liebevoll gezeichneten Bilder sorgten unter den fast 60 Anwesenden für große Heiterkeit.

+++ Lesen Sie auch: Kulturhaus Schwelm: Darum wird der Neubau wieder Baustelle +++

Im Anschluss wurden die schönsten und kreativsten Logbücher ausgezeichnet – insgesamt fünf Kinder konnten sich über Notizhefte für weitere kreative Ideen und Gutscheine für ein Jahr Lesen in der Stadtbücherei freuen. Unter großem Applaus wurden die Urkunden für die erfolgreiche Teilnahme am Sommerleseclub 2023 verteilt. Bei der Durchführung der Veranstaltung wurde das Team der Stadtbücherei tatkräftig und auch finanziell von seinem Förderverein Stadtbücherei Schwelm unterstützt.

Der alljährliche Sommerleseclub ist ein Projekt des Kultursekretariats NRW Gütersloh und der Stadtbücherei Schwelm. Er wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Zudem wurde die Stadtbücherei Schwelm auch 2023 wieder von der Hans-Grünewald-Stiftung beim SLC unterstützt.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm