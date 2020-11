Stadtmarketing darf etwas kosten

Wenn das Geschäft von alleine läuft, kann man überlegen, bei der Werbung zu sparen. Doch in schwierigen Zeiten sollte Klappern mehr denn je zum Handwerk gehören. Das gilt besonders in Zeiten von Corona auch für die Kommunen. Kaum noch eine Stadt, die nicht auf ein eigenes Stadtmarketing setzt. In Schwelm ist die Stadtwerbung allerdings immer schon mit einer schweren Bürde versehen. Bei der Vorläufergesellschaft, der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm (GSWS), war es einst erklärter Wille der Politik, dass sich das Unternehmen durch eigene Einnahmen tragen muss. Das ist in der zurückliegenden Zeit mal mehr, mal weniger gut gelungen. Aber unterm Strich wurden die Einlagen der Kommanditisten kontinuierlich aufgebraucht.





Auch die heutige Stadtmarketing-GmbH soll sich zu einem großen Teil aus Einnahmen finanzieren. Doch im Jahr der Pandemie sind auch da die Einnahmen weggebrochen. Die beiden Trödelmärkte sind bereits vor Monaten abgesagt worden. Nun folgt auch die richtige Entscheidung, auf den Weihnachtsmarkt zu verzichten. Wenn dann am Jahresende in der Bilanz eine rote Zahl stehen sollte, ist dies nicht verwunderlich. Und auch im neuen Jahr ist noch nicht ersichtlich, ob Corona nicht weitere Events wie die in der Vergangenheit einnahmenstarke Frühjahrsmesse verhindern wird.



Der neuen Geschäftsführerin Claudia Lipka sollte Beifall geklatscht werden für ihr umsichtiges Handeln im Sommer, ihre Mannschaft in Kurzarbeit geschickt zu haben. Denn ohne die sicherlich unpopuläre Maßnahme hätte das Stadtmarketing zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich mit noch größeren Problemen zu kämpfen. Wie eingangs gesagt: Klappern gehört zum Handwerk, und Schwelm ohne ein aktives Stadtmarketing kann nur verlieren. Und das darf sich Schwelm auch etwas kosten lassen.