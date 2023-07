Stadtmarketing Schwelm: Jetzt gibt es Unterstützung

Schwelm. Nachdem Claudia Lipka ihren Geschäftsführerinnen-Posten doch nicht aufgegeben hat, erhält das Stadtmarketing Schwelm Unterstützung.

Die FDP Schwelm begrüßt, dass Claudia Lipka auch weiter dem Schwelmer Stadtmarketing als Geschäftsführerin zur Verfügung steht und möchte noch einmal die Bedeutung des Stadtmarketings für die Stadt Schwelm hervorheben. Die betonen die Liberalen in einer Pressemitteilung nachdem bekannt geworden war, dass die Stadtmarketing-Geschäftsführerin nicht zum 30. Juni gekündigt hat.

Dies hat durchaus Auswirkungen auf die künftigen Aufgaben für Wirtschaftsförderer Oliver Kochs, der eigentlich zum Jahreswechsel das strategische Stadtmarketing in Schwelm mit übernehmen sollte.

Philipp Beckmann, Ratsherr der FDP, schreibt hierzu: „Das Stadtmarketing und das damit einhergehende private Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger sowie Geschäftstreibender, ist ein zentraler Baustein der Stadtentwicklung. Dieses Engagement wurde durch den Ratsbeschluss um die Fraktionen CDU/SPD/Grüne und das Verhalten des Bürgermeisters deutlich herabgewürdigt, mit dem augenscheinlichen Ziel der Versorgung einzelner politischer Akteure aus dem Umfeld dieser Parteien.“

Die FDP Schwelm stehe wie eh und je zum Stadtmarketing und fordere weiter ein klares Bekenntnis der Politik und des Bürgermeisters hierzu, betont Beckmann. Der Antrag von CDU, SPD, Grünen, BIZ und Linken war auch eine Reaktion darauf, dass die FDP zuvor das Stadtmarketing außerhalb des Rathauses stärken wollte.

„Wir stehen in Schwelm vor so vielfältigen Aufgaben und der Bürgermeister hat nichts anderes im Sinn, als einen Keil zwischen die Bürgerinnen und Bürger und die Politik zu treiben? Claudia Lipka und die privaten Akteure haben unzählige Male ihren Einsatz und ihre Kreativität zum Wohle dieser Stadt eingesetzt. Wobei sich die privaten Mitglieder häufig sogar finanziell an den Projekten beteiligten, was zukünftig in einer Konstellation in der nur noch die Politik entscheiden würde, sicherlich nicht mehr gegeben wäre. Daher gilt es diesen Einsatz zu erhalten und zu fördern. Wir bleiben darum bei unserer Forderung, das Aufgabenfeld der Stadtmarketinggesellschaft deutlich zu erweitern und die hierfür in der Verwaltung freiwerdenden Ressourcen dem Stadtmarketing zur Verfügung zu stellen. Vielleicht sollte Stephan Langhard einsehen, dass eine personelle Veränderung des Aufsichtsratsvorsitzenden ein Zeichen eines Neustarts sein könnte“, schreiben die Liberalen.

Bislang haben Politik und Verwaltung nicht darauf reagiert, dass Claudia Lipka Geschäftsführerin bleibt.

