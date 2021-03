Stadtmarketing Schwelm wirbt für blühende Innenstadt

Schwelm. Wer Schwelm in ein Blumenmeer verwandeln möchte, der sollte diesen Artikel unbedingt lesen.

Auch in diesem Jahr möchte das Stadtmarketing Schwelm die seit sieben Jahren erfolgreiche Aktion „Patenschaft für einen Blumenkübel“ fortsetzen. Erneut geplant ist, die Firma Flower & Shower zu beauftragen, die Blumenkübel an den Straßenlaternen im Innenstadtbereich anzubringen. Diese werden von der Firma gepflegt und bewässert. Dabei besteht die Möglichkeit, die einzelnen Patenschaften namentlich an den jeweiligen Straßenlaternen in der Innenstadt zu benennen.

Neu bei der Aktion: Zusätzlich zu den Blumenkübeln werden in diesem Jahr erstmals auch Flower-Pots angeboten. Die schlichten grauen Blumentöpfe haben einen Durchmesser von 90 mal 90 Zentimeter und sind mit Pflanzen bestückt, deren Blütenpracht einen Durchmesser von 1,40 Metern ergeben. „Vorstellbar ist, diese an weiteren Parkbänken in der Innenstadt zu platzieren“, so das Stadtmarketing.

Mehr Infos beim Stadtmarketing Schwelm, Untermauerstraße 17, 02336/860370.