Stadtradeln: Die erfolgreichsten Schwelmer stehen fest

Schwelm. Die Aktion Stadtradeln für mehr Klimaschutz ist beendet. Das Rathaus hat nun die erfolgreichsten Teams und Teilnehmer aus Schwelm geehrt.

Seit ein paar Jahren gibt es das „Stadtradeln“, und seit 2021 nimmt die Stadt Schwelm daran teil. In diesem Jahr sind 72 Radelnde in neun Teams in der Zeit vom 1. bis 21. Mai genau 18.964 Kilometer gefahren. Das entspricht, wenn man die Strecke mit dem Auto zurückgelegt hätte, einer CO 2 -Vermeidung von drei Tonnen.

Im Vergleich zu 2022 bedeutet das eine deutliche Steigerung, nahmen im Vorjahr doch 59 Radelnde in neun Teams teil, die 11.598 Kilometer fuhren, was einer CO 2 -Vermeidung von zwei Tonnen gleichkommt.

Bei der Siegerehrung des Stadtradelns 2023 jetzt im Schwelmer Rathaus waren sich Bürgermeister Stephan Langhard, Schwelms Klimamanagerin Melina Pyschny und die Geehrten einig: „Wir werden immer mehr Teilnehmende beim Stadtradeln und schaffen auch immer mehr Kilometer!“ So will man gemeinsam versuchen, das Stadtradeln im kommenden Jahr noch attraktiver zu machen.

Einzelwertung

In der Einzelwertung wurden die Plätze 1 bis 3 ausgezeichnet:

Sieger ist Andreas von der Mühlen (Team „Die Arche meets GMS“), der 1045 Kilometer mit dem Rad fuhr und für Schwelm als Stadtradeln-Star teilgenommen hat, das heißt, er hatte sich dazu verpflichtet, das Auto 21 Tage lang stehen zu lassen. Für seine Leistung erhielt er eine Urkunde und einen Schwelmer Stadtgutschein im Wert von 75 Euro.

Ihm folgt Alexander König vom Schwelmer Radsportclub (RSC), der 947,6 Kilometer radelte. Alexander König wurde – in Abwesenheit - mit einer Urkunde und einem Schwelmer Stadtgutschein im Wert von 50 Euro ausgezeichnet.

Ebenfalls in Abwesenheit wurde der Drittplatzierte Markus Schweyher geehrt, der 880 Kilometer radelte. Sein Preis sind eine Urkunde und ein Schwelmer Stadtgutschein im Wert von 25 Euro.

Teamwertung

In der Teamwertung erhielten die Teams auf den Rängen 1 bis 3 jeweils eine Urkunde als Anerkennung für die Teamleistung: Die Nase vorn hatte die Mannschaft des RSC mit 13 Radelnden und 5.966,1 zurückgelegten Kilometern. Im Rathaus vertraten Lothar Isken-Nieder und Wolfgang Marks das Team.

Den zweiten Platz belegt das Offene Team - Schwelm (auf der Siegerehrung durch Peter Koenen repräsentiert), mit 26 Radelnden und 5866,7 Kilometern.

Rang drei errang die Feuerwehr Schwelm (im Rathaus vertreten durch Stefan Rohde und Nils Abbink) mit sieben Radelnden, die 1614,7 Kilometer fuhren.

Und hier der Blick auf die weiteren Ränge der Teamwertung: 4. Stadtverwaltung Schwelm (1508,9 Kilometer und zehn Radelnde; 5. Die Arche meets GMS (1241,1 Kilometer, zwei Radelnde); 6. Volker H. (974 Kilometer, drei Radelnde); 7. Hoch die Gläser (919,2 Kilometer, vier Radelnde); 8. Familie Hahne (757,5 Kilometer, fünf Radelnde); 9. TG Rote Erde (116 Kilometer, zwei Radelnde).

