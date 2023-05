Stadtradeln: Diese Zahl aus EN macht große Hoffnung

2023 nimmt der Kreis zum dritten Mal am Wettbewerb teil. Der Aktionszeitraum ist vom 1. Mai bis 21. Mai.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Am 1. Mai startet die Aktion Stadtradeln. Vom EN-Kreis kommt nun eine Nachricht, die viele überrascht.

1.563 Radlerinnen und Radler stehen bereits in den Startlöchern, um für den Klimaschutz in die Pedale zu treten: Am Montag, 1. Mai, beginnt im Ennepe-Ruhr-Kreis der dreiwöchige Stadtradel-Wettbewerb. Alle, die im Kreisgebiet wohnen, arbeiten oder zur Schule gehen, können dem Vorbild der bereits Angemeldeten noch folgen.

Dies ist ganz einfach und schnell erledigt: Wer mitmachen will, registriert sich unter www.stadtradeln.de/ennepe-ruhr-kreisoder in der Stadtradeln-App. Einzige Vorgabe: Bei der Anmeldung muss jeder entweder einem Team beitreten oder selbst eines gründen. Das ist für Gruppen aus mindestens zwei Personen möglich, zum Beispiel Firmen, Vereine, Schulen oder Familien. Einzelpersonen können jeweils dem „offenen Team“ ihrer Stadt beitreten.

Aktuell gibt es an Ennepe und Ruhr schon 211 Teams - mitstrampeln werden beispielsweise das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, die Stadtwerke Witten, die Freiwillige Feuerwehr Sprockhövel, der Freundeskreis der Stadtbibliothek Hattingen und die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr. Jeder Teamkilometer zählt automatisch auch für die jeweilige Stadt- und Kreiswertung.

Auch Beschäftigte der Kreisverwaltung mit Sitz in Schwelm werden ab Montag Fahrradkilometer sammeln. Welche Teams während der Wettbewerbswochen jeweils vorne liegen und zusammen besonders weite Strecken radelnd zurücklegen, wird im dreiwöchigen Aktionszeitraum jederzeit online ersichtlich sein.

Und auch der Gewinn für das Klima lässt sich nachverfolgen: Das Klima-Bündnis veröffentlicht auf der Stadtradel-Homepage, wie viel klimaschädliches CO2 durch Rad- statt Autofahren vermieden werden konnte.

Um möglichst viele Menschen zum Mitradeln zu motivieren, haben die Radverkehrs- und Klimaschutzbeauftragten ein Begleitprogramm organisiert. Zudem findet eine Staffelfahrt durch den Ennepe-Ruhr-Kreis statt. Einen Überblick über alle Aktionen – von der Lastenrad-Probefahrt bis zur historischen Radtour - liefern die Stadtradeln-Seite der einzelnen Städte. Aufrufbar sind beispielweise www.stadtradeln.de/gevelsberg

Wer Fragen zu der Aktion hat, kann sich an die Ansprechpersonen in den teilnehmenden Städten oder den Radverkehrsbeauftragten des Ennepe-Ruhr-Kreises David Hüsken wenden, Telefon 02336/93 2225, E-Mail david.huesken@en-kreis.de

