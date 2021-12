Bundesweite Aktion Stadtradeln: Ennepe-Ruhr-Kreis strampelt sich in die Top 100

Ennepe-Ruhr. Bei der bundesweiten Aktion Stadtradeln hat der Ennepe-Ruhr-Kreis es auf Platz 91 unter gut 2000 Teilnehmern gebracht

In NRW reichte das Ergebnis sogar für Platz 29 unter mehr als 350 Städten und Kreisen. Außerdem brachte es der Ennepe-Ruhr-Kreis auf mehr geradelte Pro-Kopf-Kilometer als das zweitplatzierte Berlin.

Klimaschutzmanager Dirk Vietmeier ist mit der Stadtradeln-Premiere des Ennepe-Ruhr-Kreises sehr zufrieden. Im nächsten Jahr nimmt der Kreis erneut am Wettbewerb teil und plant ein umfangreiches Begleitprogramm.

„Bei der ersten Teilnahme gleich unter den Top 100 und das trotz Regenwetter im Aktionszeitraum. Im nächsten Jahr wollen wir an diesen Erfolg anknüpfen. Vom 16. Mai bis zum 5. Juni sind die Menschen an Ennepe und Ruhr erneut dazu aufgerufen, kräftig in die Pedale zu treten“, verkündet Vietmeier.

2520 Personen, die im Ennepe-Ruhr-Kreis wohnen, arbeiten oder zur Schule gehen, haben für 221 Teams zusammen knapp 475.000 Fahrradkilometer gesammelt. Umgerechnet macht das 1,46 Kilometer pro Einwohner. Die Stadt Berlin, die mit über drei Millionen Fahrradkilometern den zweiten Platz belegt, kommt demgegenüber nur auf 0,89 Pro-Kopf-Kilometer. Gewinnerkommune ist die Region Hannover (4,0 Millionen Kilometer), Bronze geht an den Kreis Steinfurt (2,9 Millionen Kilometer).

Im Vergleich zu Fahrten mit motorisierten Fahrzeugen haben die Radler aller Kommunen mehr als 23.000 Tonnen CO 2 vermieden, knapp 70.000 Kilogramm davon wurden im Ennepe-Ruhr-Kreis eingespart.

Der Wettbewerb möchte langfristig zum Umstieg auf das Fahrrad motivieren und den mitradelnden Politikern zeigen, an welchen Stellen es bei der Radinfrastruktur noch Verbesserungsbedarf gibt. Für die Radinfrastruktur im Ennepe-Ruhr-Kreis ist ab Januar David Hüsken zuständig. Als Radverkehrsbeauftragter wird er auch in die Organisation des Stadtradeln-Wettbewerbs involviert sein.

Künftig eine Nummer größer

Vietmeier: „2022 ziehen wir den Wettbewerb eine Nummer größer auf. Gemeinsam mit den Klimaschützern der kreisangehörigen Städte planen wir ein abwechslungsreiches Begleitprogramm rund um das Thema klimafreundliche Mobilität.“

Die Kilometer der Stadtradeln-Teilnehmer zählen dreifach: Zum einen sammeln sie diese für ihre Stadt und den Kreis. Zum anderen sind fast alle noch für Teams unterwegs.

Lokale Reaktion auf globale Herausforderung Stadtradeln ist eine Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis, das lokale Antworten auf den globalen Klimawandel entwickelt. Innerhalb von 21 Tagen gilt es, möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen.

In diesem Jahr waren sechs der neun kreisangehörigen Städte vertreten, für sie standen am Ende folgende Kilometer und Plätze in der bundesweiten Rangliste zu Buche: Hattingen 83.419 km/ Platz 614, Herdecke 73.553 km/Platz 688, Schwelm 7143 km/Platz 1.884, Sprockhövel 91.990 km/Platz 560, Wetter (Ruhr) 32.112 km/Platz 1201, Witten Platz 127.578 km/ Platz 403.

Das erfolgreichste Team innerhalb des Ennepe-Ruhr-Kreises stieg für die Stadtverwaltung Sprockhövel in den Sattel (23.610 Kilometer), auf den Plätzen 2 und 3 folgen die Rudolf-Steiner Schule Witten (14.691) und die TSV 1863 Herdecke & Friends (12.445). Das Team der Kreisverwaltung landete bei der Premierenteilnahme mit 8300 Kilometern auf Rang 9.

