Stadtradeln Ennepetal: So viele Kilometer wurden geschafft

Ennepetal. Stadtradeln: Durch diese Aktion in Ennepetal sind sind 3633 Kilogramm CO2 eingespart worden. So viele Kilometer wurden geradelt.

Mit der Siegerehrung auf dem Stadtfest „Mittendrin“ fand auch die erfolgreiche Stadtradeln-Aktion 2023 am vergangenen Sonntag einen würdigen Abschluss. Bürgermeisterin Imke Heymann zeichnete auf der Bühne am Marktplatz die besten Teams und Einzelfahrer aus. Ziel der dreiwöchigen Aktion, die in diesem Jahr vom 1. bis zum 21. Mai stattfand, ist die Erhöhung des Radverkehrsanteils beim Weg zur Arbeit oder Schule und in der Freizeit.

„Ich freue mich sehr, dass wir die Ergebnisse der letztjährigen Stadtradeln-Aktion in allen Punkten steigern konnten und 112 Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt 22.423 Kilometer zurückgelegt haben. Dadurch wurden gegenüber der Nutzung von Verkehrsmitteln mit Verbrennungsmotor 3633 Kilogramm CO 2 eingespart“, so Imke Heymann in ihrer Begrüßung.

Prorad-Team EN auf Platz eins

Die Teamwertung für das „radelaktivste“ Team (die meisten Kilometer insgesamt) gewann das Prorad-Team EN mit 5010 gefahrenen Kilometern und zehn Teilnehmenden, gefolgt vom Team Mehrgenerationenhaus mit 3888 Kilometern und elf Teilnehmenden. Den dritten Platz belegte das Team der Stadtverwaltung Ennepetal mit 27 Teilnehmenden und 3791 Kilometern.

Die Teamwertung mit den meisten Kilometern pro Kopf gewann ebenfalls das Team Prorad EN mit 501 Kilometern, gefolgt vom Team des Mehrgenerationenhauses mit 354 Kilometern. Dritter wurde das Team Am Steinnocken mit 287 Kilometern und drei Teilnehmenden.

Bei den Einzelfahrern gewann wie schon im vergangenen Jahr Jörg Ammann mit 1547 gefahrenen Kilometern, wurde Jens Potent mit 740 Kilometern, gefolgt von Richard Fänger mit 713 Kilometern.

Neben einer Urkunde erhielten die Siegerinnen und Sieger Gutscheine und Blumen. Außerdem wurden zusätzlich Wertgutscheine unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost.

Bürgermeisterin Imke Heymann zog ein positives Fazit der Aktion 2023: „Ich möchte mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken, die in diesem Jahr für Ennepetal in die Pedale getreten haben und ich bin mir sicher, dass es uns im nächsten Jahr gelingt, noch mehr Menschen für die Aktion zu begeistern und wir das diesjährige Ergebnis übertreffen können.“

