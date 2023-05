So viele Kilometer erstrampeln wie möglich und Gutes für die Umwelt tun. Die Aktion Stadtradeln setzt im Ennepe-Ruhr-Kreis zum Endspurt an.

Stadtradeln im Endspurt: Wer macht in EN das Rennen?

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die Aktion Stadtradeln setzt in EN zum Endspurt an. Wer erstrampelt die meisten Kilometer, welches Team wird Sieger? Es gibt aktuelle Zahlen.

Staffelfahrt beendet: Verziert mit den Wappen aller neun kreisangehöriger Städte und des Kreises ist die silberne Fahrradpumpe wieder am Schwelmer Kreishaus angekommen.

Der Staffelstab, verziert mit den Wappen aller neun kreisangehöriger Städte und des Kreises, hat wieder Schwelm erreicht. Foto: EN-Kreis

Zwei Wochen lang ist der Staffelstab von Bürgermeisterinnen, Klimaschutzmanagern und Radverkehrsbeauftragten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis gefahren worden. Die Rundfahrt von Breckerfeld über Schwelm, Ennepetal und Gevelsberg im Südkreis, durch Wetter, Herdecke, Witten, Hattingen und Sprockhövel umfasste mehr als 120 Fahrradkilometer.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Das Ende der Staffelfahrt markiert zugleich den Endspurt für das Stadtradeln: Seit dem 1. Mai und noch bis Sonntag treten 2685 Bürgerinnen und Bürger aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis in die Pedale. Ihr Ziel: Innerhalb von drei Wochen wollen sie im Rahmen des diesjährigen Stadtradelns und im bundesweiten Wettbewerb mit anderen Kommunen so viele Kilometer erstrampeln wie möglich. Im Fokus haben sie dabei vor allem den Klimaschutz, positive Nebenwirkungen für Gesundheit und Wohlbefinden werden aber gerne mitgenommen.

Erstmals alle neun Städte dabei

Beim Einbiegen auf die Zielgerade stehen in Summe schon über 400.000 Kilometer auf den Tachometern aller Mitradelnden. Zusammen haben sie auf ihren Wegen in Witten und Sprockhövel, auf den ehemaligen Bahntrassen zwischen Hattingen und Schwelm sowie unterwegs entlang der Ruhr in Herdecke und Wetter also schon zehn Mal die Welt umrundet.

Mehr zu der Aktion Antworten auf häufig gestellte Fragen rund ums Stadtradeln finden sich auf www.stadtradeln.de/faq



Wer darüber hinaus Fragen hat, kann sich an die Ansprechpersonen in den teilnehmenden Städten oder David Hüsken wenden, 02336/ 93-2225, E-Mail: david.huesken@en-kreis.de.

David Hüsken, Radverkehrsbeauftragter im Schwelmer Kreishaus, hat ein klares Ziel: „Gemeinsam treten wir noch mal kräftig in die Pedale, um die 530.000 Fahrradkilometer vom Vorjahr zu übertreffen.“ Die Chancen dafür stehen gut – dieses Jahr nehmen mit Breckerfeld erstmals alle neun Städte teil, allein die 45 Breckerfelder haben bereits mehr als 6000 Kilometer gesammelt.

Die Teamwertung innerhalb des Ennepe-Ruhr-Kreises führt die Aktiv-Praxis Dumke & Hestert und Freunde mit mehr als 17.000 Kilometern an. Mit knapp 16.000 Kilometern folgt die ADFC Ortsgruppe Hattingen. Auf Platz drei steht aktuell die Flüchtlingshilfe Sprockhövel, mehr als 12.000 Kilometer hat das Team bisher zurückgelegt. Auf den Rängen dahinter wird in den letzten Tagen jeder noch gefahrene Kilometer über den genauen Zieleinlauf entscheiden. In den Top 10 trennen die Teams teilweise nur wenige hundert Meter.

Mit ihren Radwegen zur Arbeit oder in der Freizeit haben die Stadtradler im Vergleich zu Fahrten mit dem Auto bisher 65 Tonnen CO 2 vermieden. Dabei waren viele von ihnen abseits des Autoverkehrs mitten im Grünen unterwegs - möglich machen dies im Ennepe-Ruhr-Kreis insbesondere der Ruhrtal-Radweg sowie die zahlreichen ehemaligen Bahntrassen, aus denen in den letzten Jahren Radtrassen geworden sind.

Aufsteigen auf der Zielgeraden

Auch wenn die Ziellinie in Sichtweite ist, wer bereits regelmäßig in die Pedale tritt oder jetzt in die Pedale treten möchte, kann sich nach wie vor anmelden. Alle, die im Kreisgebiet wohnen, arbeiten, zur Schule oder zur Uni gehen, können Fahrradkilometer sammeln und mithelfen, die rund 530.000 Kilometer vom Vorjahr zu übertreffen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm