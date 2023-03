Mobilität Stadtradeln in Gevelsberg: So funktioniert der Wettbewerb

Gevelsberg. Gevelsberg: Wer sich am Stadtradeln mit seinem Fahrrad oder E-Bike beteiligen möchte, muss auf Folgendes achten.

Die Stadt Gevelsberg wird auch in diesem Jahr zusammen mit den kreisangehörigen Gemeinden des Ennepe-Ruhr-Kreises am Stadtradeln teilnehmen.

In einer gemeinsamen Beratung wurde sich darauf verständigt, dass der Zeitraum der Teilnahme zukünftig immer vom 1. bis 21. Mai stattfinden soll. Es erfolgt wieder eine Gemeinschaftsanmeldung über den Ennepe-Ruhr-Kreis. Somit nimmt zwar jede Gemeinde für sich an dem Wettbewerb teil, die Anmeldegebühr wird dadurch jedoch verringert.

Stadtradeln ist ein Wettbewerb unter der Schirmherrschaft des Klima-Bündnis. Ziel ist es, 21 Tage lang privat und beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen.

Es hat zum Ziel den Radverkehr zu fördern, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und in einem kleinen Wettbewerb die Gruppen zu prämieren, die die meisten Radkilometer im genannten Zeitraum zurückgelegt haben. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine offizielle Anmeldung durch die Stadt, Gemeinde und Landkreis.

Jede teilnehmende Person muss sich einem Team zuordnen und auf einer Online-Plattform registrieren. Die angemeldeten Personen sammeln die zurückgelegten Kilometer in der Regel über eine Handy-App.

Beim Stadtradeln kann jeder mitradeln, der in der teilnehmenden Kommune wohnt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine Schule besucht.

Das Klima-Bündnis prämiert in fünf Größenkategorien die fahrradaktivsten Kommunalparlamente sowie Kommunen mit den meisten Radkilometern (absolut). In beiden Kategorien werden zudem die jeweils besten Newcomer-Kommunen je Größenklasse geehrt.

In Gevelsberg versucht das Stadtradeln-Team der Verwaltung wieder Sponsoren zu werben, die wie im vergangenen Jahr Preise zur Verfügung stellen.

Das Planungs- und Bürgerbeteiligungsinstrument Plattform RADar! wurde im vergangen Jahr erstmalig den Angemeldeten beim Stadtradeln angeboten. Jeder Nutzer der Stadtradeln--App hat so die Möglichkeit, über die RADar!App in einer interaktiven Karteproblematische Stellen im Wegeverlauf zu kennzeichnen und der Kommune zu übermitteln.

So wurden im zurückliegenden Zeitraum in Gevelsberg 25 Mängelmeldungen übermittelt. Die Verwaltung hat diese bearbeitet und Technischen Betrieben, Ordnungsamt, Landesbetrieb Straßen NRW etc. informiert.

Die in Zuständigkeit der Stadt gemeldeten Mängel wurden zum größten Teil zeitnah behoben und eine Rückmeldung an die meldenden Personen gegeben. Aufgrund dieser guten Erfahrungen soll die RADar!App auch in diesem Jahr den registrierten Radelnden in Gevelsberg angeboten werden.

Das Stadtradeln-Team der Verwaltung ist aktuell dabei, Begleitveranstaltungen während des Stadtradeln-Zeitraumes zu organisieren. So soll zwischen den beteiligten Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises auch in diesem Jahr wieder eine Staffelstabübergabe erfolgen. Diesmal von Ennepetal nach Gevelsberg und weiter von Gevelsberg nach Wetter.

Außerdem werden wieder Feierabendtouren des Fachforums Radverkehr der Zukunftsschmiede, ein Pedelec-Kurs mit der Kreispolizeibehörde und eine Baustellenbegehung auf der zukünftigen Radwegetrasse im Bereich Silschede bis Stadtgrenze Schwelm angeboten.

Übrigens: Für die kommende Stadtradeln-Kampagne wird erneut ein sogenannter Stadtradeln-Star gesucht, da die Person der letzten Kampagne in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung steht. Die Person soll das Stadtradeln in Gevelsberg aktiv bewerben, dabei allerdings drei Wochen auf jegliche Fahrt im Auto verzichten. Zusätzlich sollte einmal wöchentlich ein Blogeintrag verfasst werden.

