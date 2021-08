Start frei zur besonderen Heimatfestkirmes in Schwelm

Die gute Nachricht: Es gibt wieder eine Heimatfestkirmes und diese öffnet am Donnerstag in Schwelm.

Fast Normalität herrscht zur Zeit des Heimatfests 2021 in Schwelm. Die historische Wäsche hängt wieder in der Oberstadt, zahlreiche Hausbesitzer haben ihren Gebäude mit der Fahne der Stadt und rot weißen Wimpeln geschmückt. Und die Innenstadt ist gesperrt, weil dort die Schausteller in den kommenden Tagen das Geschehen bestimmten.

Die Freunde des Schwelmer Heimatfests können sich im Jahr zwei der Corona-Pandemie auf eine Kirmes im kleineren Rahmen freuen. Von Donnerstag bis einschließlich Montag werden sich auf dem Wilhelmplatz und in der Wilhelmstraße die Karussells drehen. Freitag zwischen 14 und 18 Uhr locken die Schausteller besonders Familien mit verbilligten Preisen auf den Festplatz. Samstag um 9.30 Uhr gibt es den traditionellen ökumenischen Gottesdienst in der Marienkirche (Teilnahme nur nach Anmeldung im Pfarrbüro) und am Sonntag um 13 Uhr laden die 13 Nachbarschaften zum Bollerwagen-Umzug ab dem Märkischen Platz ein. Selbst ein Abschlussfeuerwerk versprechen die Schausteller am Montag gegen 22.15 Uhr abbrennen zu wollen.

