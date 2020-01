Start ins Gevelsberger Kirmesjahr 2020

Der Gevelsberger Kirmesverein lädt zu seiner Jahreshauptversammlung. Die Versammlung findet am Freitag, 31. Januar, ab 20 Uhr im Pfarrsaal der St.-Engelbert-Gemeinde, Rosendahler Straße 4, statt.

„Gemeinsam wollen wir in das vor uns liegende Kirmesjahr 2020 starten“, heißt es in der Einladung zur Versammlung. In deren Zuge wird auch das Motto für die diesjährige Kirmes festgelegt. „Eene niam vie noch un dann gove!“ lautete das Motto 2019.

Die Frist für die Mottovorschläge für 2020 ist bereits abgelaufen. Sie konnten bis zum 19. Januar via E-Mail oder über die Facebook-Seite des Vereins eingereicht werden. „Wir freuen uns wieder auf zahlreiche Vorschläge – wenn möglich natürlich in Platt“, sagte Kirmes-Chef Markus Loetz im Vorfeld. Der Kirmesverein wird am 31. Januar den Sieger aus den Vorschlägen für das Motto der schrägsten Kirmes Europas küren. Des Weiteren wird es um die Termine für die Kirmes und gesondert auch um den Kirmesabend gehen. Auch Wahlen stehen auf der Tagesordnung. Im vergangenen Jahr hatte es einen Wechsel an der Spitze des Vereins gegeben. Markus Loetz übernahm die Position des Vorsitzenden von Michael Sichelschmidt, der sich nach 30 Jahren Kirmes zurückziehen wollte.

Ebenfalls Thema wird die diesjährige Kirmesplakette. Dazu stehen Meldungen für die Verleihung der Goldenen Ehrennadel des Gevelsberger Kirmesvereins sowie Meldungen der Gruppenmitglieder, die 50 Jahre lang aktiv im Gevelsberger Kirmesgeschehen mitwirkten, an.