Staugefahr auf A 1: Mehrere Fahrspuren gesperrt

Gevelsberg/Schwelm. Autofahrer aufgepasst. Auf der A 1 in Höhe Wuppertal-Langerfeld werden mehrere Fahrspuren gesperrt. Worauf sich der Verkehr einstellen muss.

Mitten im langen Wochenende kommt es im Bereich der A 1-Anschlussstelle Wuppertal-Langerfeld im Zuge des Ersatzbaus der Schwelmetalbrücke zu einer Beeinträchtigung auf der Autobahn. Es ist mit Rückstaus und zähfließendem Verkehr zu rechnen.

Lesen Sie auch:

Im Zuge des Neubaus des inneren Brückenbauwerkes in Fahrtrichtung Köln wird die A 1 in Höhe der Anschlussstelle Wuppertal-Langerfeld von Samstag, 29. April, 19 Uhr, bis Sonntag, 30. April, 8 Uhr, in beiden Fahrtrichtungen auf einer Länge von rund 500 Metern jeweils auf einen Fahrstreifen eingeengt. Nötig ist das, um die Hilfsstützen unterhalb des Brückenbauwerkes abzubauen.

Auf der Autobahn ist im Baustellenbereich mit zähfließendem Verkehr und Rückstaus zu rechnen. Je nach Verkehrslage kann sich die Beeinträchtigung an der Anschlussstelle bis runter auf die B 7 ziehen. „Wir bitten um Verständnis und um besondere Aufmerksamkeit“, heißt es von der DEGES, der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, die für Planung und Durchführung an der Schwelmetalbrücke zuständig ist.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Nötig ist der mehrjährige Umbau der aus vier Bauwerken bestehenden Autobahnbrücke, um sie fit zu machen für die künftig zu erwartende Mehrbelastung durch den Verkehr. Die Schwelmetalbrücke befahren täglich bis zu 100.000 Fahrzeuge. Die beiden inneren Teilbauwerke der Brücke, in den Jahren 1959 -1960 errichtet, sind aufgrund der jahrzehntelangen Belastung und der starken Beanspruchung, insbesondere durch den erhöhten Schwerlastverkehr, nicht mehr ausreichend tragfähig. Um die Standsicherheit der Brücke für den Autobahnverkehr langfristig zu sichern, ist ein Ersatzneubau der inneren Teilbauwerke dringend erforderlich. In Fahrtrichtung Bremen ist dies bereits geschehen, das Brückenbauwerk in Richtung Köln soll bis Mitte 2024 fertig gestellt sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm