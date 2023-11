Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Auch in der Propstei St. Marien machen sich Anfang Januar wieder Jungen und Mädchen in allen drei Städten als Sternsinger auf den Weg.

Eine der größten Solidaritätsaktionen ist jedes Jahr das Sternsingen des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Vom 5. bis 7. Januar sind auch wieder Jungen und Mädchen der Propstei St. Marien in den Städten Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal unterwegs, um den Segen des neugeborenen Kindes in die Häuser und Wohnungen der Menschen zu bringen.

1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder engagieren. Rund 1,31 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mit denen Projektmaßnahmen für benachteiligte und Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt wurden. Bei der letzten Aktion hatten die Mädchen und Jungen rund 45,5 Millionen Euro gesammelt. Mit den Mitteln fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe. In diesem Jahr ist Amazonien die Beispielregion. Das Leitwort der 66. Aktion Dreikönigssingen heißt. „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“.

Auch in der Propstei St. Marien sind in allen drei Städten die Sternsinger unterwegs. Hier die Termine im Überblick:

Ennepetal

Herz Jesu: Das Vorbereitungstreffen findet am Samstag, 2. Dezember, um 10 Uhr im Konferenzraum Herz Jesu statt. Die Aussendungsfeier ist am 6. Januar um 9.30 Uhr.

St. Johann Baptist: Die Vorbereitungstreffen finden am Samstag, 2. Dezember, um 10 Uhr und am Donnerstag, 14. Dezember, um 17 Uhr im Gemeindesaal St. Johann Baptist statt. Die Aussendungsfeier findet am Samstag, 6. Januar, um 10.30 Uhr statt.

Die Sternsinger sind am Samstag von 11 bis 13.30 und von 15 bis 17 Uhr unterwegs. Am Sonntag nehmen alle Sternsinger am Gottesdienst teil, und sind dann von 13 bis 16 Uhr unterwegs.

Gevelsberg

Liebfrauen: Die Sternsinger aus dem Bereich Liebfrauen starten aufgrund der Schließung der Kirche dieses Mal von Haus Maria Frieden aus. Die Vorbereitungstreffen finden am 8., 15. und 29. Dezember jeweils von 17 bis 18 Uhr im Vorraum der Kapelle Christi Auferstehung im Haus Maria Frieden statt. Die Sternsinger sind vom 3. bis 6. Januar jeweils von 13.30 bis 18.30 Uhr unterwegs.

St. Engelbert: Die Vorbereitungstreffen finden am 4. , 21. Dezember und 3. Januar jeweils um 17 Uhr in den Jugendräumen von St. Engelbert statt. Die Sternsinger sind am Samstag, 6. Januar, ab 10.30 Uhr im südlichen Bezirk unterwegs. Am Sonntag, 7. Januar, nehmen alle Sternsinger am Gottesdienst teil und sind anschließend im nördlichen Bezirk unterwegs. Die Grenze zwischen den Bezirken ist die Bahnlinie (S-Bahn)/Haßlinghauser Straße.

Schwelm

Vorbereitungstreffen findet am Sonntag, 26. November, nach der Familienmesse im Pfarrsaal statt. In St. Marien Schwelm findet die Sternsingeraktion vom 5. bis 7. Januar statt, wobei die Familienbesuche lediglich am Sonntag sind.

Wer Interesse an einem Besuch der Sternsinger hat oder an der Aktion teilnehmen möchte, meldet sich bitte je nach Heimatort per Mail an sternsinger.ennepetal@propstei-marien.de, sternsinger.gevelsberg@propstei-marien.de oder sternsinger.schwelm@propstei-marien.de

