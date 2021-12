Sternsinger in Schwelm wieder mit kontaktfreien Segen

Schwelm. Dreikönigssingen in Schwelm: So kann man sich den Segen der Sternsinger kontaktfrei holen.

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ lautet das Motto der 64. Aktion Dreikönigssingen. Mit ihrem aktuellen Motto machen die Sternsinger auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam.

In vielen Ländern ist die Kindergesundheit aufgrund schwacher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung stark gefährdet. In Afrika sterben täglich Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Lungenentzündung, Malaria und anderen Krankheiten, die man vermeiden oder behandeln könnte. Bereits bei der letzten Sternsinger-Aktion mitten im Corona-Lockdown wurde auf den kontaktfreien Segen gesetzt.

Besuche am 9. Januar

Trotz der schwierigen Bedingungen wurden in unserer Pfarrei 35.600 Euro gesammelt.

Auch Anfang 2022 werden die Sternsinger auf ein möglichst kontaktfreies Sammeln zurückgreifen. So besuchen sie in Schwelm am Sonntag, 9. Januar, ab 13.30 Uhr die Familien und Haushalte unter Beachtung der Abstandsregeln an der Haustür. Für alle Sternsinger, Begleitende und Mitarbeitende gilt die 3G-Regel. Neben den Besuchen zu Hause soll es auch das Angebot des kontaktlosen Sternsingens mit einer Segenstüte geben.

Wer den Besuch oder eine Segentüte wünscht, kann sich unter sternsinger.schwelm@propstei-marien.de anmelden oder sich in der Kirche in die ausgelegten Listen eintragen.

