Sternsinger: St. Marien spricht von „großartigem“ Ergebnis

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Bereits vor der endgültigen Auszählung: Die Propstei St. Marien spricht bereits von einem großartigen Ergebnis der Sternsinger-Aktion.

Eine der größten Solidaritätsaktionen ist jedes Jahr das Sternsingen des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). In diesem Jahr ist Amazonien die Beispielregion ist. Das Leitwort der 66. Aktion Dreikönigssingen heißt „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“.

Lesen Sie auch:

Karten, Shirts und Co.: Diese Schwelmer bedrucken lassen





Als Familie ein Auto weniger – ein überraschender Selbsttest





44 Tiere gerettet: „Martin Rütter Hundeschule“ will helfen





33-Jähriger übernimmt legendäre Oldtimer-Werkstatt

Sensation in Ennepetal: Frieda ist das älteste Pony der Welt

Die Sternsinger von Johann-Baptist. Foto: Propstei St. Marien / Privat

Auch in der Propstei St. Marien waren am Wochenende vom 5. bis 7. Januar in allen drei Städten insgesamt knapp 120 Sternsinger unterwegs, um den Segen 20*C+M+B+24 in und an die Häuser zu bringen. In Königsgewändern begeisterten sie bei offiziellen Empfängen und an den Haustüren mit einstudierten Liedern und Segenswünschen. In Gevelsberg wurden die Sternsinger von Liebfrauen am vergangenen Freitag für die Lokalzeit sogar zeitweise vom WDR begleitet.

Die Sternsinger aus St. Engelbert. Foto: Propstei St. Marien / Schwelm

Die vorläufigen Spendensummen aus allen drei Städten, die sich in den nächsten Tagen nach Auszählung des Kleingeldes und nach Eingang der Überweisungen sicherlich noch erhöhen wird, beläuft sich schon jetzt auf großartige 49 300 Euro aus der Propstei St. Marien für das Kindermissionswerk.

Die Sternsinger aus Schwelm. Foto: Propstei St. Marien / Privat

Damit ist es nah an dem Vorjahresergebnis von 50 600 Euro dran und wird dieses nach kompletter Auszählung vermutlich noch erreichen. Zum Vergleich: In den Coronajahren – allerdings unter Coronabedingungen und ohne Hausbesuche – waren es noch 37 500 Euro (2022) und 35 000 (2021). Dieses Jahr sind dabei 17 300 Euro aus beiden Gemeindeteilen in Ennepetal, 10 040 Euro in Schwelm und 21 950 Euro aus beiden Gemeindeteilen in Gevelsberg zusammengekommen.

Der Dank geht an alle Kinder und Jugendlichen sowie alle Begleiter und Vorbereiter, die mit viel Ausdauer und Einsatz die Aktion durchführen. Und natürlich auch allen Spendern

Die Sternsinger aus Herz-Jesu. Foto: Propstei St. Marien / Privat

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm