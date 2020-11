Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Aufgrund der Corona-Pandemie fanden zum Volkstrauertag in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal in diesem Jahr nur stille Kranzniederlegungen statt.

Das Gedenken zum Volkstrauertag am Sonntag (15. November) fand aufgrund der Corona-Pandemie auch in den Städten des Ennepe-Ruhr-Südkreises nur nichtöffentlich und im kleinsten Kreis statt.

In Schwelm gab es zunächst am Gedenkstein in Linderhausen und dann auf dem Gräberfeld der ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter auf dem Friedhof Oehde ein stilles Gedenken in Form einer Kranzniederlegung. Neben dem neuen Schwelmer Bürgermeister Stephan Langhard nahmen daran Feuerwehrchef Matthias Jansen, aus Linderhausen Pfarrer Rainer Schumacher, die Bürgervereinsvorsitzende Dr. Ilona Kryl und der ehemalige Vereinsring-Vorsitzende Hans-Georg Müller, Bürgermeisterstellvertreterin Christiane Sartor sowie Rolf Steuernagel als 2. Kreisvorsitzender des Sozialverbandes Iserlohn-Hagen und Klaus Seißer, der 2. Vorsitzende des VdK Schwelm teil.

Brief an französische Städtepartner

„Seit Jahrzehnten gedenken wir an diesem Tag der Opfer von Kriegen, Gewalt, Vertreibung, Unterdrückung und Zwangsarbeit weltweit“, erklärte Stephan Langhard in einem Grußwort. „In diesem Jahr ist vieles anders, ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Wir sind in diesem Jahr am Volkstrauertag eher privat und in der Stille mit unseren Gedanken und Gefühlen bei denen, die die gegen sie ausgeübte Gewalt jedweder Art nicht überlebten oder aber von ihr schwer, ja oft lebenslang körperlich und seelisch gezeichnet wurden.“

Ob der Bürgerkrieg in Syrien, ob die Kämpfe um Berg-Karabach, ob Verfolgung und Mord aus Glaubensgründen, aus wirtschaftlicher Vorteilsnahme oder um ein zerfallendes Herrschaftsgebiet mit Macht zusammenzuhalten: Immer wieder erschrecke uns aufs Neue, wie unerwartet ein Krisenherd ausbrechen könne und wie furchtbar die Folgen für die betroffenen Menschen seien, so Langhard. „Wie Sie habe auch ich keine Lösung für diese grausamen Konflikte, Scharmützel und Kriege: Ich bin aber der festen Überzeugung, dass demokratisches Denken und Handeln die beste unserer Möglichkeiten darstellt, um Gewalt schon im Ansatz wirksam zu begegnen. Freilich braucht die Demokratie, die ja kein Zustand, sondern ein Prozess ist, dafür auch unsere stetige Unterstützung.“

Volkstrauertag Stilles Gedenken auch in Gevelsberg und Ennepetal Auch in Gevelsberg gab es keine öffentlichen Gedenkveranstaltungen. Bürgermeister Claus Jacobi , Pastorin Klaudia Fischer und Pastor Dr. Uwe Renfordt nahmen Kranzniederlegungen am Mahnmal in Silschede und am Ehrenmal im Stadtwald vor und sprachen Worte des Gedenkens. Die Kranzniederlegungen sind im Film festgehalten und bei Youtube zu finden: „Volktrauertag Stadt Gevelsberg“ In Ennepetal fanden stille Kranzniederlegungen auf dem Milsper Friedhof durch Bürgermeisterin Imke Heymann sowie auf der Hardt (Bürgermeisterstellvertreter Manfred Drabent ), in Rüggeberg (Erste Bürgermeisterstellvertreterin Anita Schöneberg ) und auf dem Voerder Friedhof (Bürgermeisterstellvertreterin Petra Backhoff ) statt. Gedanken von Imke Heymann zum Volkstrauertag sind nachzulesen unter www.ennepetal.de/buerger-rathaus-politik/detailsansicht/gedanken-zum-volkstrauertag/

Langhard ging auf die deutsch-französische Freundschaft ein, die vor Augen führe, „was an Wunderbarem geschehen kann, wenn man einander achtet“. Versöhnung sei möglich und aus Gegnern seien Freunde geworden. Charles de Gaulle und Konrad Adenauer hätten nichts weniger mitgeformt als ein auf Freiheit, Frieden und gegenseitiger Achtung beruhendes Europa. Dies habe er auch den Städtepartnerschaftsfreunden in Saint-Germain-en-Laye geschrieben, in das die Schwelmer Partnerstadt Fourqueux eingemeindet wurde, so der Bürgermeister.

Er verbinde mit der Trauer um die zahllosen Opfer von Gewalt, die uns immer Mahnung sein müssten, gerade am Volkstrauertag auch die Hoffnung, dass wir unsere Gesellschaft vor Schaden bewahren könnten, meinte Langhard. „Dafür braucht es unser aller Kraft. Gewalt beginnt im Kleinen, und so sollten wir uns auch und gerade im Alltag gegen jene verwahren, die uns zur Geringschätzung und Ausgrenzung anderer drängen oder verführen wollen.“