Strampeln für Schwelmer Weihnachtsbeleuchtung

Schwelm. Es ist wieder soweit. Das Stadtmarketing Schwelm startet die beliebte Aktion „Strampeln für die Weihnachtsbeleuchtung“. Jeder kann mitmachen.

Strampeln für die Weihnachtsbeleuchtung 2021 - Es geht wieder los.

Weihnachten rückt näher, die Innenstadt wird geschmückt. Das Stadtmarketing Schwelm startet die beliebte Aktion „Strampeln für die Weihnachtsbeleuchtung“ für die Schwelmer City. Jeder gefahrene, geruderte oder gelaufene Kilometer wird von der AVU mit 30 Cent honoriert.

Nach der Pause im letzten Jahr geht es nun wieder wie gewohnt los im Fitness-Studio Schwelm. Wie immer kommt die sportlich errungene Summe auch in diesem Jahr direkt der Schwelmer Weihnachtsbeleuchtung zugute. So freut sich das Stadtmarketing Schwelm auf eine rege Beteiligung der Schwelmerinnen und Schwelmer, deren sportliches Engagement die Innenstadt in weihnachtliches Licht tauchen wird.

Im Jahr 2019 wurden 13.021 km erstrampelt. Wird es in diesem Jahr vielleicht noch mehr sein? Der Gesamtkilometerstand der langjährigen Aktion beträgt aktuell 103.643.

Start ist am Mittwoch, 17. November, im Fitness-Studio Schwelm, Berliner Straße 43a. Bis zum 8. Dezember besteht dann die Möglichkeit zum Strampeln. Am Sonntag, 12. Dezember, um 14 Uhr werden die Leistungen der besten Einzelkämpfer und Gruppen dann auf dem Weihnachtsmarkt mit spannenden Preisen belohnt.

„Helfen auch Sie mit, Schwelm in der Weihnachtszeit ein festliches Flair zu schenken“, appelliert das Stadtmarketing an die Bereitschaft der Menschen zur Unterstützung der Aktion. Teilnehmende Einzelpersonen sowie Gruppen sind herzlich willkommen.

Um eine telefonische Anmeldung für Gruppen bittet das Fitness-Studio Schwelm unter 02336 / 18161. Zu beachten ist zudem die 3G-Regel. Doch auch ohne sportliche Aktivität können die Bürgerinnen und Bürger die Weihnachtsbeleuchtung mit einer Spende unterstützen. „Mit jedem Betrag helfen Sie, die vorhandene Beleuchtung instand zu halten, neue Beleuchtungseinheiten anzuschaffen und unsere Stadt so in der Adventszeit in weihnachtliches Licht zu tauchen“, so das Stadtmarketing.

Informationen gibt es beim Stadtmarketing Schwelm unter 02336 / 860370 oder info@stadtmarketing-schwelm.de

