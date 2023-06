Straße in Schwelm: „Muss erst schlimmer Unfall passieren?“

Ein Junge mit Fahrrad an der viel und schnell befahrenen Winterberger Straße in Schwelm. Nicht nur Anwohner fordern eine Verbesserung der Situation.

Die Raserei auf der Winterberger Straße in Schwelm ist gefährlich. Darauf weisen nicht nur Anwohner hin und fordern endlich ein Eingreifen.

Tempo 30 auf Winterberger Straße in Schwelm. Was habe ich mich gefreut, als ich das 30 km/h-Schild auf der Winterberger Straße in Schwelm sah. Endlich war es da, aber genauso überraschend war es wieder weg. Leider nur für die Zeit der Fahrbahnmarkierung.

Was nützt der tolle Straßenbelag, wenn weiter gerast wird? Wahrscheinlich wurde er deshalb erneuert. Dass hier nichts Schlimmes passiert, ist ein Wunder. Genauso wie an der Frankfurter Straße. 30 interessiert die wenigsten Fahrer, schon gar nicht in den Schulferien und an Feiertagen. Muss erst ein schlimmer Unfall passieren?

Warum stellt man an beiden Straßen keine festen Starenkästen auf? Das bringt auch noch Geld in die Kassen. Wer schon einmal versucht hat, die Winterberger Straße zu überqueren, weiß, was ein 40-Tonner für einen Sog erzeugt, ältere Menschen und kleine Kinder können ein Lied davon singen.

Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, und vielleicht erlebe ich ja noch, dass sich hier noch etwas zum Positiven verändert.

Bettina Langer,

Schwelm

