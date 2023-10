Streit in Gevelsberg eskaliert – Zwei Männer schwer verletzt

Ein 55-jähriger Mann und ein 35-Jähriger sind am frühen Samstagmorgen (28. Oktober) in einen Streit geraten. Sie kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Gevelsberg. In Gevelsberg sind zwei Männer in einen heftigen Streit geraten. Mit schweren Stich- und Schnittverletzungen kamen sie ins Krankenhaus.

Am frühen Samstagmorgen (28. Oktober) ist es in Gevelsberg zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen, bei der zwei Männer schwer verletzt wurden. Wie die Polizei berichtete, waren ein 55-jähriger Mann und ein 35-Jähriger gegen 4.15 Uhr in einem Wohnhaus an der Kampstraße in einen Streit geraten. Beide Männer kamen mit Stich- und Schnittverletzungen ins Krankenhaus.

Polizeieinsatz in Gevelsberg: Bei dem Streit zogen sich beide Männer schwere Stich- und Schnittverletzungen zu. Foto: Alex Talash

Zwei Zeugen waren laut Polizei bei dem Streit anwesend: eine 24-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann. „Der 24-Jährige hatte eine Schreckschusswaffe bei sich, aus der er mehrere Schüsse abgab“, so die Polizei. Die genauen Hintergründe des Konflikts sowie der Auslöser für diese gewalttätige Begegnung sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen übernommen hat.

