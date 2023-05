Freizeit Stüting-Café in Gevelsberg startet in Saison: Das ist neu

Gevelsberg. Das Stüting-Café des CVJM Gevelsberg öffnet wieder. Schon an diesem Sonntag, 7. Mai, ist es so weit. Dann gibt es wieder leckere Waffeln auf dem Stüting. Ab 14 Uhr sind die Waffeln in allen möglichen Variationen erhältlich: mit Puderzucker, mit Kirschen und Sahne, mit Eis oder als „Doppeldecker“ mit allem, was geht, so die Anbieter. Sowohl im Café-Raum als auch im Innenhof laden die gedeckten Tische zum Schlemmen ein.

Ehrenamtliches Engagement

Anders als in den letzten Jahren wird das Café jedoch nur noch am 1. und 3. Sonntag eines Monats öffnen.

„Obwohl Mitglieder aus allen Abteilungen unseres Vereins mithelfen, schaffen wir es nicht mehr, jeden Sonntag unsere Gäste zu bewirten“, erklärt Gundi Voß, die das Café leitet und koordiniert.

„Von Mai bis September, außer in den Sommerferien, servieren wir jeweils von 14 bis 17 Uhr am 1. Sonntag eines Monats unsere leckeren Waffeln und am 3. Sonntag Kuchen und Torten, die von unseren Mitgliedern gespendet werden. Der gesamte Café-Betrieb läuft ehrenamtlich, und die Einnahmen fließen zu 100 Prozent in die Arbeit unseres Vereins.“

Blick aufs Stüting-Cafe Foto: Harald Bertermann / Privat

Der Café-Besuch auf dem Stüting habe also mindestens zwei gute Zwecke: Zum einen tue man sich selber etwas Gutes, indem man sich verwöhnen lässt und nette Leute trifft. Und zum anderen unterstützt man die Arbeit des CVJM Gevelsberg.

Das gilt auch am Pfingstmontag (29. Mai). Nach dem gesamtgemeindlichen Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Gevelsberg, der traditionell im Innenhof des Waldheimes stattfinden wird, gibt es einen deftigen Eintopf und anschließend Kaffee und Kuchen.

„Wir freuen uns auf viele Gäste während unserer Öffnungszeiten“ lädt Gundi Voß auf den Stüting ein.

