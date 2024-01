Im Garten der Familie Hofeditz fand auch in diesem Jahr die traditionelle öffentlichen Zählaktion vom NABU Ennepe-Ruhr im Rahmen der „Stunde der Wintervögel“ statt, an der sich 18 interessierte Naturfreunde beteiligten.

Natur Stunde der Wintervögel: So bedroht sind die Bestände in EN

Gevelsberg Ergebnisse der Zählung in Gevelsberg bringt neue Erkenntnisse für den Natur- und Artenschutz

Ein bedeckter Himmel und Temperaturen um die 0 Grad hielten die 18 Vogelbeobachterinnen und -beobachter am 7. Januar nicht davon ab, an der diesjährigen großen Wintervogelzählung vom NABU Ennepe-Ruhr-Kreis teilzunehmen. Eine Stunde lang wurden im Garten von Familie Hofeditz in Gevelsberg Vögel gezählt. Es sei, so erklärten der erste Vorsitzende Dr. Pit Städtler und Projektkoordinator Ralf Steiner, die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands, bei der man große Datenmengen sammele, um daraus wichtige Hinweise zur Entwicklung der heimischen Vogelbestände geben zu können.

Lesen Sie auch:

33-Jähriger übernimmt legendäre Oldtimer-Werkstatt

Sensation in Ennepetal: Frieda ist das älteste Pony der Welt

Gevelsberg: „Rock for Children“-Musiker liefern wieder ab

Eis und Schnee: 14 Unfälle allein in unseren Städten

Im Vorfeld hatte man sich die Frage gestellt, wie die Vogelwelt mit Kälte und vor allem den Niederschlägen der vergangenen Wochen umgehen würde. Man vermutete, dass gerade Waldvögel durch das reduzierte Nahrungsangebot und den höheren Energiebedarf öfter Futterstellen aufsuchen würden. „Was sich letztlich so eindeutig allerdings nicht zeigte“, so der NABU. Was jedoch zu sehen war: Kohl- und Blaumeisen konnten zulegen, ebenso der Kernbeißer. Was ihnen am Ende der Zählung die Plätze eins bis drei in der Rangliste sicherte. Platz vier ging mit jeweils zwei Sichtungen an den Gartenbaumläufer und den Mäusebussard.

Die Zahl der gesichteten Kohlmeisen ist immens gestiegen. Eine Erklärung dafür könnten vorübergehende Gäste aus Nord- und Osteuropa sein. Foto: WP

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Insgesamt zählte man innerhalb einer Stunde 20 verschiedene Vogelarten. Dabei fiel auf, dass vor allem die Zahl der gesichteten Individuen bei der Kohlmeise immens gestiegen ist. Eine mögliche Erklärung dafür könnten vorübergehende Gäste aus Nord- und Osteuropa sein, die sich unter die heimischen Populationen gemischt haben, wie Städtler und Steiner vermuteten.

Ihr abschließender Blick in die Zukunft, der ließ indes eine beunruhigende Tendenz erkennen. Da nämlich bei vielen heimischen Vogelarten die Bestandskurve kontinuierlich nach unten zeige. Was mitunter daran läge, so sagten sie mit Besorgnis, dass betonierte und geschotterte Gärten, die zu Grillplätzen verkommen, weder für Menschen noch für Vögel einen guten Lebensraum bieten. Dem müsse man gegensteuern, lautete ihr abschließender Kommentar, mit dem sie zugleich deutlich machten, dass es noch sehr viel zu tun gibt im Arten- und Naturschutz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm