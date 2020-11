Süße Geschenktüten für Schwelmer Senioren

Schwelm. Auch in diesem Jahr müssen die Senioren in Schwelm nicht auf einen Weihnachtsgruß der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege verzichten.

Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Schwelm und die Stadt Schwelm veranstalten für gewöhnlich im Laufe eines Jahres eine bunte Palette von Veranstaltungen, angefangen von verschiedenen Vorträgen über Ausflugsfahrten bis hin zu Veranstaltungen, die der Gesundheit und Fitness im Alter dienen wie Schwimmen und Gymnastik. Die Veranstaltungen finden bei den älteren Schwelmer Bürgerinnen und Bürgern regen Zuspruch. In diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie vieles anders, alle Menschen müssen Einschränkungen im Alltag in Kauf nehmen.

Gleichzeitig gibt es viele Menschen, die aufgrund einer Erkrankung oder wegen der ständigen Pflege von Angehörigen am gesellschaftlichen Leben und damit auch an den Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft nicht teilnehmen können. Auch an diese Menschen denken ARGE und Stadt. Die im Schwelmer Stadtgebiet tätigen Sozialpflegerinnen und Sozialpfleger des ehrenamtlichen Sozialdienstes der Stadt Schwelm kennen viele dieser älteren Menschen. Als Gruß zur Weihnachtszeit und zum Jahresende wird den Schwelmer Seniorinnen und Senioren eine süße Weihnachtstüte vor die Haustür gestellt.

Am Donnerstag, 3. Dezember, von 9 bis 15 Uhr ist es wieder soweit. Dann werden in diesem Jahr von Mitarbeitern der Stadtverwaltung im Veranstaltungssaal des Schwelmer Jugendzentrums 550 Weihnachtstüten für ältere, kranke Menschen gepackt. Am Freitag, 4. Dezember, ab 9 Uhr werden diese Geschenktüten von den 50 ehrenamtlichen Sozialpflegern und abgeholt und in den darauffolgenden Wochen bis Weihnachten verteilt.

Ein Dankeschön für die Unterstützung richten ARGE und Stadt an die ehrenamtlichen Sozialpfleger und an die ehrenamtlichen Personen der karitativen Verbände in Schwelm – das sind die AWO, die Caritas, die Diakonie, das DRK und der Paritätische.