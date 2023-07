Summer Vibes, Feierabendmarkt und Konzert im Filmriss-Kino

Mit den Jukebox Buddies aus Köln startete im Juli 2022 die Reihe „Summer Vibes" im Kluterbad. An diesem Wochenende geht die Reihe in Ennepetal weiter.

Gevelsberg. Am Wochenende noch nichts vor? Das geht in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal. Hier gibt es eine kleine Auswahl an Freizeittipps.

Wer noch nicht weiß, was er an diesem heißen Sommerwochenende machen soll. Hier gibt es ein paar Tipps für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal. Viel Spaß und fröhliches Schwitzen.

Gevelsberg

Ein Konzert junger ukrainischer Künstlerinnen findet am Sonntag, 9. Juli, ab 15 Uhr im Filmriss-Kino, Rosendahler Straße 18, statt. Der AWO-Ortsverein Gevelsberg und die Integrationsagentur der AWO EN präsentieren Musik ukrainischer Künstlerinnen. Aleksandra Horodetska ist eine talentierte junge Frau mit einer staatlich anerkannten Ausbildung zur Schauspielerin und Sängerin. Seit letztem Jahr lebt sie in Gevelsberg, nachdem sie vor dem Krieg in ihrem Heimatland Ukraine fliehen musste. Gemeinsam mit Carina Shkurupat und Svetlana Maliuja möchte sie mit ihrer Musik den ukrainischen Geflüchteten in Gevelsberg einen Gruß aus der Heimat bringen und den Gevelsbergerinnen und Gevelsbergern ein Stück ukrainischer Kultur vorstellen. Durchs Programm führt Tamara Patsata, eine junge ukrainische Dichterin. Für deutsche Gäste werden die Lieder übersetzt.

Der Eintritt ist frei, die Veranstalter freuen sich über kleine Spenden, um entstandene Kosten zu decken. Eine Platzreservierung wird empfohlen unter www.filmrisskino.de/programm/uebersicht/konzertukrainischer-kuenstlerinnen.

Schwelm

Auch der Feierabendmarkt, der immer am Freitag um 16 Uhr auf dem Bürgerplatz beginnt, ist immer ein Besuch wert. Vor allem die kulinarische Auswahl macht Spaß.

Ennepetal

Abkühlung garantiert: Im Klutertbad starten am Samstag, 8. Juli, die Summer Vibes. Ab 14 Uhr sorgen Lea Bergen und Dennis Kresin für musikalische Unterhaltung. Mit zwei Stimmen, einer Gitarre, einer Stompbox und jeder Menge Bock auf Musik präsentieren die Schwelmer Sängerin und der Wuppertaler Gitarrist und Sänger eigene Songs und Cover Versionen von bekannten Nummern aus Pop, Soul und Rock. Ihre Performance lädt ein zum Zuhören, Gedanken schweifen lassen, aber auch zum Mitsingen und Tanzen. Neben den Konzerten unter freiem Himmel und der Möglichkeit zum Schwimmen und Entspannen werden den Besuchern auch Erfrischungsgetränke sowie unter anderem Pommes und Currywurst angeboten. Ein Cocktailstand rundet das Angebot ab.

Lea Bergen und Dennis Kresin sind bei den Summer Vibes dabei. Foto: Hartmut Breyer / WP

Für alle Termine der Summer Vibes ist der Eintritt frei, lediglich der reguläre Eintrittspreis ins Freibad fällt an. Da für Samstag hohe Temperaturen vorausgesagt werden, sollte möglichst über das E-Ticket-System gebucht werden, nur damit ist der Einlass garantiert. An der Kasse vor Ort werden Tickets nur verkauft, wenn die maximale Besucherzahl noch nicht erreicht ist.

Die aktuelle Woche der Veranstaltungsreihe „Sport im Park“ der Stadtsportverbände Ennepetal und Schwelm endet mit Yoga: Im Dorma-Sportpark sorgt Brigitta Sager ab 19 Uhr für die richtige Dehnung und Entspannung. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Ein Trödelmarkt findet am Sonntag, 9. Juli, auf dem Aldi-Parkplatz, Hagener Straße 2, in Ennepetal-Voerde statt. Jeder kann mitmachen. Aufbau ist am Sonntag ab 7 Uhr. Der laufende Meter kostet 10 Euro für Trödel und 13 Euro für Neuware. Weitere Infos finden sich unter www.tommys-troedelmaerkte.de.

Die Freizeittipps der Lokalredaktion EN-Süd erscheinen regelmäßig und blicken auf das Wochenende.

