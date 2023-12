Täter entwenden Wertgegenstände und flüchten

Unbekannte brachen am Samstag in zwei Wohnhäuser in Gevelsberg ein. Wie auf diesem Symbolfoto zu sehen ist, nutzten die Täter die Terrassentüren als Zugang.

Gevelsberg Gleich zwei Einbrüche in Häuser am Alten Hohlweg in Gevelsberg: Unbekannte Täter nutzen die gleiche Einstiegsmethode.

Zu gleich zwei Einbrüchen in Wohnhäuser kam es am Samstag am Alten Hohlweg in Gevelsberg. Dabei nutzten der oder die unbekannten Täter bei beiden Einbrüchen den gleichen Zugang ins Haus. In der Zeit zwischen 11.30 und 20.20 Uhr hebelten die unbekannten Täter die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses auf und gelangten ins Innere. In der Wohnung suchten der oder die Täter nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem Schmuck. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten.

In der Zeit von 16.30 bis 23.30 Uhr ereignete sich die zweite Tat. Auch hier hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses am Alten Hohlweg auf und gelangten so in den Wohnbereich. Der oder die Täter durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und entwendeten auch hier unter anderem Schmuck, bevor sie unerkannt flüchteten.

