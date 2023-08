Tankbetrug in Ennepetal: Wer kennt den Mann mit Chevrolet?

Ennepetal. Die Polizei fahndet nach einem Tankbetrug nach einem Mann, bei dem es sich wohl um einen Serientäter handelt. Nun gibt es Fotos von der Tat.

Die Polizei fahndet nach einem Tankbetrüger, der in Ennepetal an der Aral-Tankstelle in der Neustraße zugeschlagen hat, und es spricht vieles dafür, dass es sich um einen Serientäter handelt.

Der Fall, der nun öffentlich wird, weil die Ermittlungen der Kriminalpolizei bisher erfolglos waren, liegt schon eine Weile zurück. Es ist der 27. Dezember 2022, als um 12.45 Uhr eine bislang Unbekannter mit seinem Pkw – einem weißen Chevrolet – auf das Tankstellengelände an der Neustraße fährt, das Auto betankt und abhaut, ohne den Kraftstoff zu bezahlen. Der entstandene Schaden liege im mittleren zweistelligen Euro-Bereich, erklärte Polizeisprecher Christoph Neuhaus auf Nachfrage.

Das von der Polizei freigegebene Foto zeigt den Tatverdächtigen beim Tanken. Foto: Polizei / Privat

Vermutlich ein Serientäter

Was den Fall für die Ermittler so gravierend macht: Das Tankstellen-Gelände ist wie üblich videoüberwacht und die Aufnahmen zeigen den Tatverdächtigen und sein Fahrzeug mitsamt Autokennzeichen (CD-902-CZ). Es handelt sich um ein italienisches Kennzeichen, das laut Polizei bereits bei mehreren Tankbetrugsdelikten in der Vergangenheit in Erscheinung trat.

Was es für die Ermittler so schwierig macht: Bei dem italienischen Kennzeichen handelt es sich um ein ausrangiertes Altkennzeichen. Es ist aktuell auf kein Fahrzeug zugelassen und somit keinem Halter zuzuordnen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Acht Monate lang liefen die Ermittlungen ins Leere. Nun hat das Landeskriminalamt entschieden, Standbilder von der Videoüberwachung für die öffentliche Fahndung freizugeben. Die Fotos sind zu finden auf dem Fahndungsportal der Polizei unter www.polizei.nrw/fahndung/112432

Wer die Person wiedererkennt oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, soll sich bei der Polizei EN unter 02336 - 91661234 wenden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm