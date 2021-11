Tankstellen-Einbrecher stehlen Zigaretten und Auslesegerät

Schwelm. Unbekannte haben bei einem Einbruch in eine Schwelmer Tankstelle Zigaretten und ein Kfz-Auslesegerät mitgehen lassen

In der Nacht zu Dienstag brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in der Talstraße eine Seitentür einer Tankstelle auf und gelangen so in das Gebäudeinnere.

Die Täter gelangten ebenfalls in die Räumlichkeiten des anliegenden Gebrauchtwagenhandels und einer Werkstatt.

Als Beute erlangten die Zigaretten und ein Kfz-Auslesegerät.

