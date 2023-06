Tatort-Kommissar Jan Josef Liefers rockt das Leo-Theater

Schwelm. Millionen kennen ihn als Professor Boerne im Münster-Tatort. Im Schwelmer Leo-Theater zeigte sich Jan Josef Liefers von einer ganz anderen Seite.

Auch wenn das neue Album „Halt“ heißt, so gab es für die Fans von Jan Josef Liefers und seiner Kombo „Radio Doria“ am Freitagabend im Leo-Theater in Schwelm kein Halten mehr.

Jan Josef Liefers zeigt sich bestens gelaunt im Leo-Theater Foto: Leo / Privat

Sie feierten den Sänger und Multiinstrumentalisten über zwei Stunden im Schwelmer Theater – und das bei subtropischen Temperaturen zum Auftakt der Open Air-Tour. Der charmante Zeremonienmeister und Stoßstürmer seiner Band zeigte sich mit seinen drei Bandkollegen bestens gelaunt. Das Quartett sprühte nur so vor Spielfreude.

Melodischer Deutsch-Pop mit eingängigen und äußerst tanzbaren Melodien wartet auf die Gäste, die zum Teil schon drei Stunden vor der Show vor den Theatertüren stehen. Und dann, kurz nach 20 Uhr, geht das Licht aus. Radio Doria starten mit „Abendlied – Es sieht gut aus“ in den erstklassigen Konzertabend. Es sieht gut aus für Jan Josef Liefers beim Blick in den vollen Theatersaal und auch für die Fans, die ihrem Idol so nah sein können im intimen Rahmen des Ibach-Saals.

Als Schauspieler und eloquenter Plauderer ist Jan Josef Liefers vielen in der Rolle des Rechtsmediziners Professor Boerne an der Seite von Kommissar Thiel im Münsteraner „Tatort“ bekannt. Sein zweites künstlerisches Standbein ist aber, seit mehr als zwanzig Jahren, die Musik. „Ich sind sehr glücklich, dass wir mit Jan Josef Liefers und Radio Doria unserem Publikum einen absoluten Topstar präsentieren können“, erklärt ein strahlender Theaterchef Andreas Winkelsträter. Schnell geht das Publikum mit. Es wird gesungen und getanzt. Dann wagt Liefers ein Tänzchen mit einem Fan aus dem Publikum, feuert seine Band an oder blickt sinnierend in die Ferne.

Geschichten zwischen Traum und Wirklichkeit

Die Texte sind zum Teil sehr poetisch und erzählen Geschichten zwischen Traum und Wirklichkeit. Die Geschichten berichten vom Alltag, von den Menschen und ihren Beziehungen, von tausend kleinen Momenten, wie sie jeder schon mal erlebt hat. Es ist eine bunte Mischung aus den verschiedenen Alben der Band, darunter auch „Verlorene Kinder“, „Sehnsucht No. 7“ oder „Ein Halleluja“ aus dem Album „Freie Stimme der Schlaflosigkeit“. Es ist ein spannendes Wechselspiel zwischen opulenten Arrangements und besinnlichen Songs.

Radio Doria mit den Musikern Jens Nickel (Gitarre), Timon Fenner (Drums) und Christian Adameit (Bass) machen ungeheuren Spaß, vermitteln beste Laune und verstehen sich über die Jahre einfach blind.

Nach über zwei Stunden entlässt Jan Josef Liefers die Zuschauer (fast) in die Nacht mit dem Song „Jeder meiner Fehler“: „Danke, dass ihr heute hier wart und uns so einen Abend geschenkt habt.“ Doch der Abend ist lange noch nicht zu Ende. Im Foyer schreiben die vier Musiker ein Autogramm nach dem anderen. Eine Stunde lang erfüllen sie die unzähligen Wünsche nach Selfies. Und viele Fans denken bestimmt an die Zeile, die im Song „Unbeschreiblich“ vorkommt: „Ich hab’ das Glück gesehen, es war bei mir.

