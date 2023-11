Teelichte statt Kerzenpartys

Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal „Guten Morgen“ - so heißt unsere tägliche Glosse, mit der wir augenzwinkernd den Tag begrüßen.

Die Kollegin war auf einer Kerzenparty. Sechs Flaschen Sekt haben die teilnehmenden Damen im Laufe des Abends geköpft. Auf wie viele Personen verteilt, hat sie nicht verraten. Ich vermute ja, den Alkohol gibt es bei diesen Events nur aus einem einzigen Grund: damit sich das Portemonnaie am Ende der Verkaufsveranstaltung leichter öffnet.

Ich war noch nie auf so einer Party - weder für Tupperware, noch für Kerzen, noch für sonst irgendetwas. Ich kenne aber etliche Ehemänner, die immer wieder fluchen, wenn ihnen aus dem großen Küchenauszug ein buntes Sammelsurium aus Sahne-Shaker, Salat-Karussell und Döschen jeglicher Art und Größe entgegen purzelt. Errungenschaften, die von der Dame des Hauses nach der Tupper-Party groß gefeiert wurden und oftmals nur wenige Zeit später in der untersten Schublade unangetastet ihr Dasein fristen.

Aber zurück zu den Kerzen. Ich habe noch nie verstanden, warum ich Kerzen kaufen soll, die aufwendig gestaltet sind, also optisch so richtig was hermachen. Sie brennen doch sowieso nieder. Mir reichen Teelichte. Farbige Kerzenstumpen gibt es nur im Advent. Wobei sich „farbig“ bei mir auf Anthrazit beschränkt. Ich könnte also auf einer Kerzenparty noch so viel Spumante trinken - eine Kerze würde trotzdem nicht in meinem Einkaufskorb landen.

Schwach werde ich nur in der unteren Abteilung eines schwedischen Möbelhauses. Hier werden bei mir die richtigen Knöpfe gedrückt. Kuschelige Kissenbezüge, Servietten, Deko, Pflanzen oder Küchenutensilien - irgendetwas kaufe ich dort immer. Nicht zu vergessen die Teelichte. Die gehen immer.

