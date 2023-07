Telefonseelsorge: Das ist das Wichtigste bei dieser Aufgabe

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die Telefonseelsorge Hagen-Mark hilft Menschen in Not aus unserer Region. Was bei der verantwortungsvollen Aufgabe das allerwichtigste ist.

Die Telefonseelsorge Hagen-Mark, zuständig für den Bereich Hagen, Schwerte, den Ennepe-Ruhr-Kreis und den Märkischen Kreis, sucht Männer, die anderen Menschen in schwierigen Situationen helfen. Für die Ausbildung werden keine speziellen fachlichen Vorerfahrungen benötigt, außer Offenheit und Wertschätzung im Umgang mit Menschen.

In der Ausbildung lernen die Teilnehmer, wie man mündliche und schriftliche (Mail und Chat) Dialoge führt und den Umgang mit Krisen und Konflikten. Nach Abschluss verpflichten sich die Freiwilligen, drei Jahre ehrenamtlich mitzuarbeiten, sowohl am Tage als auch in der Nacht, insgesamt 120 Stunden im Jahr, die sie sich selbst einteilen können.

Die Ausbildung wird zertifiziert und ist eine fachlich angesehene Qualifizierung in Kommunikation, Krisenintervention und Gesprächsführung.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Wer Interesse hat, kann sich auf der Webseite der Institution unter www.telefonseelsorge-hagen-mark.de bewerben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm