Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Testamentarisch verfügt

Die Gründung der Reifenberger Stiftung hat Emil Reifenberger, genannt Klaus, testamentarisch verfügt, weil er keine lebenden Angehörigen mehr hatte. Der gebürtige Schwelme r ist am 30. Mai 2017 verstorben. Klaus Reifenberger wurde am 26. Juni 1928 in der Kreisstadt geboren.

Bis zum Beginn seines Ingenieurstudiums in Frankfurt machte er im Schwelmer Baugeschäft seines Vaters eine Lehre als Maurer. Nach Abschluss seines Studiums wurde er Architekt und trat in die Firma seines Vaters ein, die fast ausschließlich in Schwelm vom Krieg zerstörte Häuser und Fabriken wieder aufbaute.

Später unterhielt er zusätzlich zwei Kinos, erst in Wuppertal und später in Schwelm.