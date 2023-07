Leben „Textile Erinnerungen“: Neues Projekt in Schwelm

Schwelm. „Textile Erinnerungen“?! Mit einem Thema, das uns alle betrifft, befasst sich ein neues Projekt in Schwelm. Worum es dabei geht.

Schön und bequem fühlte sich der flauschige Schlafanzug in der Kindheit an. Die erste Stoffhose dagegen kratzte. Jeder Mensch verbindet Erinnerungen mit seinen Kleidungsstücken. Auf Spurensuche nach diesen Erinnerungen geht nun ein Projekt, bei dem Mitmachen ausdrücklich erwünscht ist. Das Schwelmer Projekt „Das Netz – textile Erinnerungen“ möchte das Phänomen der engen Beziehung des Menschen zu seiner Kleidung und anderen Verhüllungen sichtbar machen.

Beinahe im Moment unserer Geburt werden wir in Textilien gehüllt. So entwickelt jeder über die Jahre sehr individuelle Beziehungen zu Textilien. Gute, schlechte, dauerhafte, lustige, normale, rührende.

„Indem wir bei diesem Projekt unsere Erinnerungen mit anderen teilen, können sie für den Teilenden noch wertvoller und weniger erschütternd werden. Derjenige, der diese Erinnerungen hört oder liest, kann eigene Erinnerungen neu bewerten, relativieren. Für jeden ist die gemeinsame Erinnerung eine Bereicherung“, teilte Kirsten Rönfeld von den Projekt-Initiatoren mit

So funktioniert das Projekt

Und sie ergänzt, wie das Projekt funktioniert: „Wir – Künstlerinnen und Künstler aus Schwelm, Ennepetal und Wuppertal – möchten alle Interessierten darum bitten sich an dem Projekt zu beteiligen, indem sie zu den Terminen ein textiles Fragment mitbringen, mit welchem eine wichtige Erinnerung verbunden ist. Die erzählten Erinnerungen werden aufgezeichnet, auf Wunsch auch anonym, das Fragment fotografiert und anschließend gemeinsam zu einem großen Netz unserer Erinnerungen verknüpft.“ Die Materialien zur Verarbeitung stehen in der Spinnerei Schwelm in der Römerstraße zur Verfügung.

Die Erinnerungsstücke können Kleidung, Taschen, Badtextilien, Mützen, Handschuhe etc. sein. Ganz oder in Fragmenten, Hauptsache sauber. Sowohl das Netz, das daraus entsteht, wie auch die Erinnerungen der Teilnehmer sollen nach Fertigstellung in einer Rauminstallation gezeigt oder als Buch herausgegeben werden.

Die ersten Sammeltermine

Der erste Sammeltermin findet am Samstag, 8. Juli, und am Sonntag, 9. Juli, jeweils von 12 bis 17 Uhr in der Spinnerei Schwelm, Römerstr. 7, statt. Anmeldungen sind nicht nötig, Fragen gerne vorab unter schreiben@kirstenroenfeldt.de

Das Projekt „Das Netz – textile Erinnerungen“ wird gefördert durch den Ennepe-Ruhr-Kreis, die Stadt Schwelm und die Ralf Stoffels Stiftung für Jugend, Soziales, Kultur und Stadtentwicklung gGmbH.

Weitere Informationen gibt es unter www.textile-erinnerungen.de

