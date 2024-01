Die Opernband The Cast interpretiert klassische Werke neu und mitreißend. Nun treten die Musiker in Schwelm auf.

Konzert The Cast in Schwelm: So haben Sie Mozart noch nie erlebt

Jung, lebendig, außergewöhnlich: Nun tritt die Band The Cast in Schwelm an. Worauf sich Musikfreunde freuen dürfen.

Diese Vorstellung verspricht ein ungewöhnliches Musikerlebnis: Auf Einladung der Kulturfabrik Ibach-Haus tritt The Cast im Leo-Theater in Schwelm auf – eine Band, die es versteht, auf höchstem Niveau und außergewöhnliche Weise Lust auf Oper zu machen. Es gibt noch Karten für die Veranstaltung am 2. Februar.

Sechs Freunde aus vier Kontinenten nehmen Wagners Aufforderung „Kinder schafft Neues“ ernst. Wenn die virtuosen Vokalartisten von The Cast die Bühne betreten, ist pure Lebenslust, Spielfreude und Begeisterung garantiert. Die jungen Künstler aus den USA, Chile, Kanada, China, Russland und Deutschland haben in ihrem vierten Bühnenprogramm einen prall gefüllten Korb voller Liebe zur Oper und voller prickelnder Opernarrangements dabei, die jede Vorstellung sprengen.

The Cast, eine junge Opernband mit Klassik-Spitzenausbildung, belebt mit frischer Herangehensweise und feinsinnigem Humor die Werke von Mozart, Verdi und Co. Dabei präsentieren sie klassische Musik wieder so, wie sie einmal war: aufregend, belustigend, zeitgemäß, mitreißend, ein wenig ironisch und vor allem: unglaublich sinnlich, jedoch ohne den steifen, formellen Rahmen, den klassische Musik normalerweise umgibt.

Das Ergebnis: Gesang und klassische Musik auf weltweitem Spitzenniveau, verbunden mit der Atmosphäre eines Popkonzerts. Mitklatschen, Zwischenrufe oder Mitsummen dürfen sein.

Die Zuschauer werden Teil des Konzerts, Teil der Atmosphäre, Teil ihrer Leidenschaft für Musik. Das Publikum wird fasziniert von ungewohnten und überraschenden Arrangements des traditionellen Opernrepertoires, vorgetragen von hochkarätigen geschulten Stimmen, und erlebt , wie gut diese Meisterwerke aus Oper und Operette auch ohne Anzug und Abendkleid funktionieren – sowohl auf der Bühne wie auch im Publikum. Egal ob jung, ob alt, Klassikliebhaber oder Menschen, die bisher Popkonzerte dem Opernsaal vorgezogen haben: mit ihrer genialen Mischung aus Ernst und Humor führen The Cast ihr Publikum vom ersten Moment an in den Bann der Musik und lassen jeden Abend zu einem mitreißenden Feuerwerk an Begeisterung und Freude werden. Hier kommen nicht nur Opernliebhaber auf ihre Kosten, sondern auch diejenigen, die mit Oper noch nie etwas am Hut hatten.

Karten für die Vorstellung am Freitag, 2. Februar, um 20 Uhr im Leo-Theater im Ibach-Haus, Wilhelmstraße 41, gibt es zum Preis von 25 Euro bei Wuppertal-live.de und an der Abendkasse

