„The O’Reillys and the Paddyhats“ bringen neue Single heraus

„The O’Reillys and the Paddyhats“ aus Gevelsberg freuen sich über ihre neue Single, mit der sie dazu auffordern, gegen Normen anzugehen.

Gevelsberg. „The O’Reillys and the Paddyhats“ aus Gevelsberg haben gemeinsam mit „Fiddler’s Green“ eine neue Single veröffentlicht.

Mit der brandneuen Single „Wake the Rebels“ veröffentlicht die bekannte Irish-Folk-Punk-Band „The O’Reillys and the Paddyhats“ aus Gevelsberg eine kraftvolle Mischung aus berauschendem Sound und unerschrockenem Geist. Die Single „Wake the Rebels“ ist ein musikalischer Ausbruch aus der Routine und ein Aufruf, die Stimmen zu erheben und ist mit ihrer kraftvollen Botschaft ein einzigartiger „Wach-Macher“. „Wake the Rebels“ ist nicht nur eine musikalische Veröffentlichung, sondern auch ein Statement, das die Dringlichkeit des Wandels und die Bedeutung, für seine Überzeugungen einzustehen, unterstreicht.

Die raue, unverfälschte Stimme des Leadsängers Paddy Maguire verleiht dem Song einen eindringlichen und kraftvollen Charakter, der sich nahtlos mit der mitreißenden Melodie und den treibenden Schlagzeugrhythmen verbindet. „The O’Reillys and the Paddyhats“ erzeugen eine unwiderstehliche Atmosphäre, die das rebellische Feuer in der Gesellschaft entfachen soll.

Als zweite Singleauskopplung des neuen Albums, das im Herbst erscheinen wird, lauert als Special ein besonderes Feature: Pat Prziwara von „Fiddler’s Green“ lässt sich von der unvergleichlichen Energie von „Wake the Rebels“ mitreißen und verleiht dem Song mit seiner markanten Stimme besondere Ausdruckskraft.

Essenz des Punkrocks

Die Band selbst beschreibt „Wake the Rebels“ als eine Hymne der Freiheit und des Widerstands gegen Ungerechtigkeit. Die eingängigen Lyrics drücken den Wunsch nach Veränderung aus und fordern dazu auf, mutig gegen die Normen anzugehen und die eigenen Überzeugungen zu verteidigen. Die Single fängt die Essenz des Punkrocks ein - unkonventionell, roh und kompromisslos.

Die Mitglieder von „The O’Reillys and the Paddyhats“ sind keine Unbekannten in der Musikszene. Ihre leidenschaftliche Bühnenpräsenz und energiegeladenen Live-Auftritte haben sie zu einer gefeierten Live-Band gemacht. „Wake the Rebels“ ist ein weiterer Beweis für ihre außergewöhnliche musikalische Reife und künstlerische Originalität.

Die Single „Wake the Rebels“ ist ab sofort auf allen digitalen Musikplattformen erhältlich. Das Musikvideo zum Song wird ab Dienstag auf der offiziellen YouTube-Seite von „The O’Reillys and the Paddyhats“ verfügbar sein. Es zeigt energetische Szenen von den Bandmitgliedern und Gleichgesinnten vor einer ausdrucksstarken Projektion, sodass eine außergewöhnliche Atmosphäre entsteht, die perfekt zur rebellischen Botschaft der Band passt.

