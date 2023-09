Theaterabo Ennepetal: Angebot für Inhaber der Ehrenamtskarte

Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten in NRW viele Vergünstigungen – jetzt auch beim städtischen Theaterabo in Ennepetal.

Ennepetal. Ein neues Angebot macht die Stadt Ennepetal allen Inhabern der Ehrenamtskarte: Sie erhalten vergünstigte Theaterkarten.

Im November beginnt die Theatersaison in Ennepetal, unterstützt von der Sparkasse an Ennepe und Ruhr. Im Reichenbach-Gymnasium wird es vergnüglich, spannend und musikalisch. Bis März 2024 wird das Publikum wieder monatlich abwechslungsreiche Stücke erleben. Die Klutertwelt konnte erneut tolle Künstlerinnen und Künstler für Ennepetal gewinnen.

Erstmalig erhalten Ehrenamtskarteninhaber in dieser Saison einen Rabatt von 15 Euro auf ein Theaterabo und 4 Euro auf Einzelkarten. Pro Ehrenamtskarte ist lediglich ein rabattiertes Abo, beziehungsweise pro Theaterstück eine rabattierte Einzelkarte zu erwerben. „Ich finde, das ist eine tollte Ergänzung zu den Angeboten, die es in Ennepetal bereits für Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte gibt. Ein weiterer Weg, um danke zu sagen“, so Bürgermeisterin Imke Heymann.

Abos für die Theatersaison nur bei Ronja Rabanus unter: 02333-988035 oder unter: Ronja.Rabanus@kluterthoehle.de. Einzelkarten auch an der Tourist-Info im Haus Ennepetal oder unter: https://www.reservix.de

