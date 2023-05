Thomas Koch: Neue Ausstellung in der Kunsthalle Gevelsberg

In der Kunsthalle Gevelsberg werden in den kommenden zweieinhalb Wochen unter dem Titel „Altes entdecken – Neues sehen“ Werke des Künstlers Thomas Koch (links) zu sehen sein, von denen Kurator Wilko Austermann sagt, dass sie den Bogen mehrerer Jahre seines Schaffensprozesses dokumentieren.

Gevelsberg. Künstler Thomas Koch stellt seine Werke in der Kunsthalle in Gevelsberg aus. Er möchte durch sein Schaffen zur Diskussion anregen.

„Altes entdecken – Neues sehen“: Diese Möglichkeit bietet sich in den kommenden zweieinhalb Wochen den Besuchern der Kunsthalle Gevelsberg. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Thomas Koch einen in unserer Region beheimateten Künstler gewinnen konnten, in dessen Werken sich Vielschichtigkeit und Wandlungsfähigkeit widerspiegeln“, sagt der künstlerische Leiter der Kunsthalle, Wilko Austermann.

Er fügt hinzu, dass jedes Bild eine Prüfung auf der Suche nach der absoluten Bildlösung sei. Was oftmals dazu führe, dass man sich die Fragen stellt, was vorne oder hinten bei „diesem Bild ist“ und für was die einzelnen Elemente eigentlich stehen.

„Ich möchte damit zur Diskussion anregen“, sagt der 1959 in Bochum geborene Thomas Koch, der heute in Hattingen lebt und arbeitet. Von 1982 bis 1988 studierte er Freie Malerei an der Fachhochschule für Kunst und Design in Köln bei Prof. Dieter Kraemer, seit 1988 Meisterschüler. 1989 war er Preisträger der Aktion Kunstblatt, der Rheinischen Post und erhielt 2001 ein Jahresstipendiat der Konrad Adenauer Stiftung. Seitdem agiert er als freischaffender Künstler, dessen Werke im In- und Ausland ausgestellt werden.

Energie und Dynamik

Die vom 12. bis 28. Mai in der Kunsthalle ausgestellten Werke spannen einen Bogen über mehrere Jahre von Kochs Schaffensprozess und lassen Energie und Dynamik spürbar werden, die aus der intensiven Auseinandersetzung mit der umgebenden Realität und den eigenen Ordnungsprinzipien resultiert.

Durch die kreative Umsetzung von Materialien auf unterschiedlichen Mal-Gründen die er anwendet, „entwickeln und finden sich die jeweils optimalen Formen für ein jedes Bild“, beschreibt Koch seine Vorgehensweise. Ausgangspunkt für fast alle seine Kompositionen ist das selbstgefertigte Arrangement von einem „im Grunde belanglosen Alltagsgegenstand“.

Dessen immer wieder neu greifende Verwendung „lässt in mir eine eigene Bildsystematik entstehen“. Farbe wird Mittel zum Erlebnis des Raumes, Flächen gehen ineinander über, Zeichnung und Malerei bedingen sich gegenseitig. Was zwangsläufig zu einem immer stärker in den Raum hinausgreifenden künstlerischen Ansatz führt, wie er sagt.

Systeme und Strukturen

Die Vielseitigkeit und Wandlungsfähigkeit in seinen Werken stehe somit für das unermüdliche Suchen nach dem nächsten Schritt, nach anderen Fragen, nach unerwarteten Systemen und Strukturen. „Insbesondere aber für die Neugierde und Faszination an der Findung neuer Dinge.“

Abschließend weist er darauf hin, das es zur Ausstellung „Altes entdecken – Neues sehen“ eine kleine, käuflich, erwerbbare Sonderedition geben wird. Zudem habe man für den 14. Mai um 15 Uhr ein Künstlergespräch geplant und „für den 21. und 27. Mai laden wir herzlich zu einer Führung mit Thomas Koch durch die Kunsthalle Gevelsberg ein“.

