Tickets für Musical-Dinner zu gewinnen

Ennepetal Das Phantom der Oper, ABBA und Evita bitten zu Tisch: Wir verlosen 2 x 1 Karte für M&M Events in Weltmann‘s Restaurant in Ennepetal

M&M Events sind am Sonntag, 26. November, mit ihrer aktuellen Musical-Dinner-Show zu Gast in Ennepetal. In Weltmann‘s Restaurant, Breckerfelder Straße 15, tauchen die Gäste ein in die Welt der großen Musicals. Die Darsteller entführen unters Sternenzelt des „Starlight Express“, verführen zum „Tanz der Vampire“ und lassen den Regen bei „Singing in the rain“ auf der Haut spüren. M&M Events macht Weltmann‘s Restaurant zum Kit Kat Klub aus „Cabaret“ und zur griechischen Insel für die Hits aus „Mamma Mia“.

Genuss für Auge, Ohr und Gaumen

Die Gäste der Musical-Dinner-Show erwartet ein bunter viereinhalbstündiger Abend mit den Highlights aus den großen Musical-Erfolgen, charmant moderiert mit dem einen oder anderen Blick hinter die Kulissen und kombiniert mit einem exquisiten Vier-Gang-Menü. Die kostümierten Darsteller bespielen den ganzen Saal. Noch nie konnten Sie „Cats“ oder „TINA! Turner“ so hautnah erleben. Der Abend, bestehend aus vier Showblöcken mit Hits von „My fair lady“ bis „We will rock you“ und im Wechsel mit vier kulinarischen Gängen, beginnt um 18 Uhr und endet um circa 22.30 Uhr. Einlass ist ab 17 Uhr.

So können Sie gewinnen Wer ein Ticket für das Musical-Dinner gewinnen möchte, kann online unter www.wp.de/Dinner an unserer Verlosung teilnehmen. Teilnahmeschluss ist der 23. November. Die Gewinner werden telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt, die Tickets vom Veranstalter namentlich an der Abendkasse hinterlegt.

