Tierschutzverein in Gevelsberg lädt zu Adventsfest ein

Der Verein Underdog Rescue lädt nach Gevelsberg zu einer Veranstaltung mit kleinem Trödelmarkt ein. Dabei informiert er auch über sich.

Die kalte Jahreszeit hat begonnen. Und auch dieses Jahr möchte Underdog Rescue aus Gevelsberg am 3. Dezember von 11 bis 18 Uhr einen Tag in gemütlicher Atmosphäre verbringen. Der Verein hat sich auf Molosser spezialisiert, natürlich ist aber jede Fellnase, so klein oder so groß sie auch sein mag, willkommen.

Lesen Sie auch:

Schwelm: Bald kein Schwimmen mehr möglich

Klosterholzbrücke: Politik fordert Freigabe für Pkw

Ennepetal: Beliebtes Restaurant schließt zum Jahresende

Im Verkauf finden die Besucher tolle Sachen für die Vierbeiner. Von Trödel bis Handmade ist für alle etwas dabei. Gegen eine Spende gibt es Waffeln, Kuchen, Currywurst, Kaffee. Bei Björn und seiner Partnerin Luise (doppelklick.fotografie) können die Hunde in Szene gesetzt und abgelichtet werden. Außerdem warten spannende Tombola-Preise, eine familiäre Atmosphäre, Attraktionen und Spiele auf die Besucher. Der Verein informiert über die Arbeit und die aktuellen Schützlinge.

Das Treffen findet draußen statt. Für Plätze zum Aufwärmen und Unterstellmöglichkeiten ist gesorgt. Parkplatzmöglichkeiten gibt es in der Eichholzstraße/Ecke Wittener Straße.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm