Tiertafel: „Oft fließen Tränen, wenn Leute zu uns kommen“

Ennepetal Die Tierhilfe Ennepetal unterstützt die Halter von Haustieren, denen Geld für Futter und andere Dinge fehlt. Der Verein sucht ein neues Zuhause.

Wenn der sprachbegabte Graupapagei „Hunger!“ krächzt, der Vogelhalter in die Bedürftigkeit gerutscht ist und sein Tier nicht mehr ausreichend versorgen kann: Die Ennepetaler Tiertafel springt ein.

Vielfach ist das Haustier der einzige Freund, den es gibt. Und Tierhalter hungern lieber selber, als dem Hund nichts zu fressen zu geben, wissen die Helfer von der Tiertafel. Bundesweit helfen diese Einrichtungen mit Sachspenden, damit Mensch und Tier zusammenbleiben können.

Lesen Sie auch:

Zeichen für Demokratie: Menschenmenge zieht durch Ennepetal

Schwelm: Trotz Protest ziehen Flüchtlinge in Kita ein

Ennepetal: Dieses Paar tätowiert und pierct seit 25 Jahren

Die Tiertafel Ennepetal gibt es seit 2019. „Es geht im Kern darum, Menschen, die in eine schwierige Situation geraten sind, so zu unterstützen, dass sie nicht noch ihr Tier abgeben müssen“, erklärt Manuela Bärenfänger, Gründungsmitglied des Vereins „Tierhilfe Ennepetal e.V.“. Denn dies sei ein wichtiger sozialer Faktor und eine große emotionale Stütze, um den Mut nicht zu verlieren. „Es fließen oft Tränen, wenn die Leute zu uns kommen“, weiß sie. Klar sei die Hemmschwelle groß, „aber niemand muss Angst haben, auf uns zuzukommen“, versichert die Hundetrainerin.

20 Ehrenamtliche helfen mit

„Wenn das Geld nicht reicht, um die tierischen Sozialpartner zu versorgen, bricht für manche die Welt zusammen“, weiß auch die 1. Vorsitzende Karin Bäcker. „Wir versorgen die Tierhalter mit Futter und Zubehör.“ Es müsse ein Nachweis über die Bedürftigkeit erbracht werden, wie durch Renten- und Grundsicherungsbelege oder Lohn- und Gehaltsabrechnungen. „Vor allen Dingen muss auch nachgewiesen werden, dass das Tier dem Bedürftigen gehört“, betont sie. Wenn man die Anforderungen erfülle und seinen Wohnsitz im EN-Kreis habe, könne man sich bei der Tiertafel Ennepetal registrieren lassen.

In einem Flyer informiert die Tierhilfe Ennepetal über die Tiertafel. Foto: Angelika Trapp / WP

„Im Jahr 2023 konnten wir 100 Hunde und Katzen in 56 Familien unterstützen“, erzählt Manuela Bärenfänger. „Dazu kommen noch Hasen, Kaninchen und Vögel.“ Dafür habe man 7,5 Tonnen Nass- und Trockenfutter in den Laden an der Milsper Straße 168 gebracht und dann wieder ausgegeben. „Grob überschlagen arbeiteten die rund 20 Ehrenamtlichen 2000 Stunden, um den Verein am Laufen zu halten.“

Man sei auf Spenden angewiesen. „Deshalb sind wir sehr dankbar, dass uns 40 Privat- und Geschäftsleute durch Geldspenden oder Hilfsangebote unterstützen.“ Besonders wichtig sei für den Verein, dass man in 35 Geschäften und Praxen Dosen für Geld- oder Sachspenden aufstellen durfte und so 20 (Förder-)Mitglieder im Verein habe. „Wir freuen uns über jeden Betrag, besonders, wenn dieser uns monatlich überwiesen wird.“

Fünf Neuanmeldungen im Monat

„Ich finde es gut, dass es auch für Tiere eine solche Einrichtung gibt“, betont Karl-Heinz Gockel, der seit 16 Jahren ehrenamtlich beim Ennepetaler Tafelladen in Voerde tätig ist und wöchentlich etwa 150 Gäste bedient. Dazu gehöre auch eine Dame, die durch die Tiertafel Hilfe für ihr Haustier erfahren durfte und glücklich darüber sei. Im Zuge der steigenden Lebensmittel- und Energiepreise gebe es immer mehr Nachfragen, jeden Monat aktuell etwa fünf Neuanmeldungen, erklären Karin Bäcker und Manuela Bärenfänger. Zudem seien die Behandlungen beim Tierarzt teurer geworden.

Zu den im laufenden Jahr anstehenden Projekten gehöre, dass man dringend eine neue Bleibe suche, da man Platz brauche: möglichst ebenerdig; Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel; Toilette, Heizung, Wasser, Strom; ca. 50 bis 60 qm; ideal wären zwei Räume; gerne eine ehemalige Werkstatt oder Büroräume. „Vielleicht gibt es jemanden, der uns speziell bei den Mietkosten unterstützen möchte. Dadurch können wir uns eine sichere Basis schaffen und entspannt in die nächsten Jahre schauen“, würden sich Manuela Bärenfänger und Karin Bäcker über entsprechende Angebote freuen.

Kontaktdaten Ziel der Tiertafel besteht darin, Haustiere, deren Halter in finanzielle Not geraten sind, zu versorgen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei in erster Linie auf der Bereitstellung von Futter, das sich bedürftige Tierhalter bei der örtlichen Tiertafel an festen Terminen kostenlos abholen können. Kontakt: Tiertafel der Tierhilfe Ennepetal e.V., Milsper Straße 168, Telefon 0178/5201365, E-Mail: info@tierhilfe-ennepetal.de

Weiter träumt der Verein von einem tierärztlichen Sozialdienst, wie er in einigen Städten bereits angeboten werde. „Wir sind momentan dabei zu überlegen, wen wir ins Boot holen können. Es gibt schon Tierärztinnen, die uns grünes Licht signalisiert haben“, erklären beide.

Übrigens gibt die Tiertafel ihren Kunden das Tier-Futter für einen Monat gleich mit auf den Weg. Unterstützt werde allerdings niemand, der sich dann erst ein Tier anschaffe, wenn er schon in finanzielle Notlage geraten sei.

Nicht nur Futter im Angebot

Dankbar sind die beiden Frauen, dass man guten Kontakt zu Futterlieferanten hat, die Unterstützung anbieten. Ebenso kommen private Spender vorbei und bringen oder schicken Futter und andere nützliche Dinge wie Leinen, Hundebetten und Transportboxen für Katzen. Und kein Vierbeiner muss neidisch beim Gassigehen zu dem Kumpel schielen, der modisch gekleidet ist.

Bei der Tiertafel gibt es Schickes wie Kapuzenpullis und Mäntelchen in aktuellen Farben. Sogar ein Outfit in Lack wartet auf einen selbstbewussten Vierbeiner. Wenn ein Hamster ein Wochenendhäuschen sucht, wird er bei der Tiertafel ebenso fündig. Und Spielzeug gibt es auch zu einem kleinen Preis in Hülle und Fülle. Das Geld, das für diese nützlichen Dinge gezahlt wird, gehe zu hundert Prozent an die Tiertafel zum Kauf von Tierfutter, betonen die beiden Ehrenamtlerinnen. Denn natürlich müsse auch immer zugekauft werden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Ziel sei auch, an jedem ersten Samstag im Monat von 13 bis 15 Uhr einen „Tag der offenen Tür“ anzubieten – zur Abgabe von Spenden, aber auch, um in der Tiertafel zu stöbern. Und Emil, zehnjähriger Riesenschnauzer, und Kalle, 13 Jahre alter Terrier, von Manuela Bärenfänger, statten regelmäßig der Senioreneinrichtung an der Rollmannstraße einen Besuch ab. „Eine Bewohnerin hat erst kürzlich gesagt, das sei ihr schönstes Weihnachtsgeschenk gewesen“, freut sich Bärenfänger.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm