Tipps fürs Wochenende: Konzerte, Feste und Familienduelle

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Wohin an diesem Wochenende? Hier ein Überblick über Veranstaltungen in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal.

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung. Beim Blick aufs Wetter kann das nur heißen: Nicht die Wochenend-Freude vermiesen lassen, stattdessen ab in die richtigen Klamotten. Denn es ist einiges los in unseren Städten. Hier unser Überblick:

Ennepetal

Gitarre trifft Gesang: Im Rahmen der „Sang und Klang“-Konzerte im Hülsenbecker Tal lädt die Gitarrengruppe „Saite 86” unter der Leitung von Karin Böcker-Flender am Sonntag, 6. August, um 14.30 Uhr zu einem unterhaltsamen Nachmittag an die Konzertmuschel ein. Es werden Oldies, Hits aus dem Rock-, Pop- und Schlagerbereich sowie Selbstkomponiertes mit Gesang präsentiert. Dazu gibt es Kaffee, selbst gebackenen Kuchen und Kaltgetränke.

Ursula Stratmann bietet eine Kräutertour rund um die Heilenbecke Talsperre an. Foto: Privat

Heilkräuterparadies am Wasser: Bei einer Kräutertour mit Autorin Ursula Stratmann gibt es am Samstag, 5. August, Kräutergeschichten, Blütenbutterbrote, ein Blüten- und Riechquiz, ein dickes Skript und ein Likörchen für jeden. Die Gegend um die Heilenbecke Talsperre ist ein Kräuterparadies – hier stehen saftige Salatkräuter, essbare Blüten und würzige Samen. Gerade jetzt kann man an der Talsperre u. a. wieder die rosa Blüten des „Drüsigen Springkrautes“ probieren, das hier in großen Mengen das Bild bestimmt. Die Samen schmecken wie Walnüsse und die Blätter haben einen heilenden Saft, denn das Kraut gehört zu den Balsaminengewächsen. Die Führung kostet 25 Euro pro Person, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einfach hinkommen, aber bitte ohne Hund. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Parkplatz an der Heilenbecker Talsperre, Anfahrt über Hohlweg.

Schwelm

Brunch im Dom mit Familienduell: Die Aktiven des Fördervereins Gemeindehaus Linderhausen laden zum Abschluss ihres Sommerprogramms am Sonntag, 6. August, um 11 Uhr zum Brunch ins Vereinsheim Linderhausen, Gevelsberger Straße 80, ein. Neben den Leckereien am Buffet gibt es einen lustigen Familienwettstreit. Hier kommen auch neue mobile Spielgeräte zum Einsatz. Das Augenmerk liegt auf gemeinsamem Spaß und Wir-Gefühl und weniger auf Wettstreit. Und selbstverständlich können auch andere Gruppen teilnehmen. Mit etwas Glück kann auch das neue Außenmobiliar eingeweiht werden.

Gevelsberg

Feiern für den guten Zweck heißt es an diesem Wochenende, 4. bis 6. August beim Sommerfest des Vereins „Menschen helfen Menschen (Taubenväter)“ – erneut auf dem Hofgelände hinter der Gevelsberger Volkshochschule an der Mittelstraße. Los geht’s am Freitag um 17 Uhr mit dem Dämmerschoppen und Musik vom DJ für alle Altersgruppen. Am Samstag und Sonntag werden die Besucher ab 13 Uhr mit Kaffee, Kuchen und Torten sowie Steaks und Würstchen vom Grill und Pommes verwöhnt. Am beliebten Schnurrad wird ebenfalls wieder an allen drei Festtagen gedreht. Mit der Ziehung der Tombola-Preise gegen 16 Uhr klingt das dreitägige Fest am Sonntag gemütlich aus. Lose hierfür können im Vorfeld bei allen Mitgliedern der Taubenväter sowie natürlich auf dem Sommerfest selbst erworben werden. Neben den attraktiven Hauptpreisen aus dem Technikbereich gibt es diesmal noch einen besonderen Gutschein für einen Kurztrip für zwei Personen nach Berlin zu gewinnen. Der Reinerlös aus dem Taubenväter-Sommerfest ist traditionell für wohltätige und gemeinnützige Zwecke bestimmt und wird am Jahresende bei der großen Spendenausschüttung wieder an direkt an die Spendenempfänger verteilt.

DB Bike präsentiert beim Sommerfestival Fahrradkunststücke mit Stunts und tollen Tricks. Foto: Harald Lutke / WP

Wer Lust auf das Gevelsberger Sommerfestival hat, ist Sonntag, 6. August, zwischen 11 und 15 Uhr auf dem Vendômer Platz genau richtig. Die Stadt Gevelsberg bietet in Kooperation mit Vereinen, Kirmesgruppen, Künstlern und Sponsoren bereits zum 15. Mal ein buntes Unterhaltungsprogramm von Musik, Information und Aktion bis hin zu Spielangeboten für Kinder an. Die Bewirtung wird auch in diesem Jahr wieder von den Gevelsberger Kirmesgruppen übernommen. Auf der Bühne steht: Die Tele Big Band (11 bis 13 Uhr), der Gevelsberger Wanderchor unter der Leitung von Hans Sturhan (13.05-13.30 Uhr), DB Bikes Gevelsberg zeigt Fahrradkunststücke (13.35 bis 14 Uhr), das Tanzzentrum EN bietet orientalischen Tanz (14.05-14.30 Uhr), die Country Freunde EN bilden ab 14.30 Uhr den Abschluss

