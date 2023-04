Tipps fürs Wochenende: Pinke Zukunft mit Peter Fox in Bochum

Der bekannte Musiker Peter Fox spielt in Bochum. Weitere Künstler und besondere Veranstaltungen am Wochenende in Schwelms, Ennepetals und Gevelsbergs Umgebung.

Das Wochenende steht kurz bevor. Hier findet ihr einen bunten Mix an Tipps für die freien Tage: Unter anderem kommen berühmte Sänger in die Nähe.

Mit dem heutigen Donnerstag rückt auch das Wochenende näher. Es ist quasi zum Greifen nah. Diesmal haben wir wieder ein paar bunte Freizeittipps für euch zusammengestellt: Alles im Umkreis von Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal. Dabei könnt ihr aus ganz verschiedenen Bereichen wählen, so sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Mein Tipp

Peter Fox kommt nach Bochum. Ein Name, der wohl vielen bekannt ist. Diese Chance solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Am Freitag, 28. April, ab 20 Uhr spielt der deutsche Sänger in der Zeche in Bochum. Adresse: Prinz-Regent-Straße 50 - 60, Weitere Infos unter: (0234) 72003, www.zeche.com.

Für die ganze Familie

Wer mit seiner ganzen Familie – egal ob jung oder alt – etwas unternehmen möchte, sollte das Konzert von Angelo Kelly in Betracht ziehen. Im Rahmen seiner Mixtape Tour 2020 tritt der bekannte Sänger am 28. April ab 20 Uhr in der Kulturkirche Köln, Nippes, Siebachstraße 85, auf. Mehr Infos unter: (0221) 733700, www.kulturkirche-koeln.de.

Zudem gibt es am Freitagmorgen, 28. April, in Düsseldorf K wie Kafka zu sehen. Ab 10 Uhr im Düsseldorfer Schauspielhaus. Adresse und Infos: Mörsenbroich, Münsterstraße 446, (0211) 8523710, www.junges-schauspielhaus.de.

In Bochum startet am Freitag, 28. April, das beliebte Musical Starlight Express um 20 Uhr im Starlight Express Theater Bochum, Stadionring 24. Ein Erlebnis für die ganze Familie. Mehr Infos unter: (0234) 506 02 -0, www.starlight-express.de.

In der Landeshauptstadt Düsseldorf ist zudem am Freitag, 28. April, die Show des bekannten Films „Dirty Dancing“ zu sehen. Ab 19.30 Uhr im Capitol-Theater, Erkrather Straße 30. Mehr Infos: (0211) 7344150.

Mal was anderes

Wer einmal am Wochenende etwas anderes erleben möchte, kann sowohl am Freitag als auch am Samstag und Sonntag das berühmte Meerwasseraquarium in Oberhausen besuchen und in die Unterwasserwelt eintauchen. Geöffnet ist das Sea Life in Oberhausen von 10 bis 18.30 Uhr. Adresse: Zum Aquarium 1. Mehr Infos im Internet: www.sealifeeurope.com.

Zudem gibt es am gesamten Wochenende zwischen 11 und 14 Uhr eine Führung durch das Anschauungsbergwerk des Deutschen Bergbaumuseums in Bochum. Weitere Infos unter: www.bergbaumuseum.de.

