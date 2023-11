Tipps zum Wochenende: Konzert, Komödie und Kinderspiele

Die Komödie „Machos auf Eis“ wird am Wochenende im Leo Theater in Schwelm aufgeführt. (Archivbild).

Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal. Noch keine Pläne fürs Wochenende? Unsere Freizeittipps in Schwelm, Ennepetal und Gevelsberg:

Dunkelheit, Regen und Wind – die kalte Jahreszeit hat wieder angefangen, doch das heißt noch lange nicht, dass es am Wochenende langweilig werden wird. Egal, ob Theater-, Musik- oder Film-Fan, ob Buch oder Spiele-Liebhaber, am Wochenende stehen in Schwelm, Ennepetal und Gevelsberg wieder so einige Veranstaltungen an.

Neben altbekannten Aktionen, wie die Spieletage, die nun in ihre 32. Auflage starten, gibt es auch Neuheiten zu entdecken. Eine Übersicht:

Schwelm

Kulinarische und literarische Häppchen gibt es am Samstag und Sonntag, 4. und 5. November, im Gemeindesaal von St. Marien, Marienweg 2, wenn das Team der Bücherei St. Marien wieder zum Besuch der Buchausstellung einlädt. Am Samstag findet nach der Abendmesse ab 19 Uhr ein „Lauschgericht“ im Gemeindesaal statt. In gemütlicher Atmosphäre werden Snacks, Käse und Wein angeboten und zu den kulinarischen Häppchen auch „literarische Häppchen“ gereicht. Es werden kurze Textbeiträge oder Ausschnitte aus Büchern vorgelesen. Außerdem besteht Gelegenheit zum Austausch in geselliger Runde und ausgiebigem Stöbern in den ausgestellten Büchern. Am Sonntag, 5. November, ist die Buchausstellung von 12 bis 16.30 Uhr geöffnet. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen.

Die Komödie „Machos auf Eis“ geht am Samstag um 20 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr über die Bühne des Leo Theaters im Ibach-Haus. In einer Sommernacht sitzen vier Männer im Kühllager eines Restaurants fest. Die gute Nachricht: Die Kühlung funktioniert schon seit Monaten nicht. Die schlechte Nachricht: Die Klinke ist von innen abgebrochen, null Handyempfang und das Restaurant ist ab morgen geschlossen. Mit Karaoke halten sich die Gestrandeten warm.

Die Band The last Toads gibt am Samstag um 20 Uhr erstmals vor Publikum ein Konzert – und zwar in der Kneipe „Zum Nordpol“, Nordstraße 16. Der Eintritt ist frei. Die Toads – fünf Herren im Alter von Anfang 40 bis Ende 50 – spielen ihre eigenen Interpretationen von verschiedenen Punk-, Metal- und Hardrock-Stücken. Dargeboten werden Songs von Pennywise, Slime, Monster Truck, Social Distortion, Volbeat und vielen anderen. Die Support-Band liefert HulaRock’n’Roll-Surf-Punk aus dem Ruhrgebiet.

+++ Lesen Sie auch: Schwelm: Pläne für den neuen Fahrradweg über die A1 +++

Ennepetal

Bei den 32. Ennepetaler Spieletagen im im Kinder- und Jugendtreff, Gasstraße 10, stehen das Spiel des Jahres, das Kinderspiel des Jahres, Messeneuheiten und weitere Neuerscheinungen zum Kennenlernen und Ausprobieren auf dem Programm.

Öffnungszeiten: Sonntag von 15 bis 19 Uhr sowie Montag bis Freitag, 6. bis 10. November, von jeweils 16 bis 21 Uhr.

Kleidertausch: Für alle, die Kleidung im Schrank haben, die Sie nicht mehr tragen, die aber zu schade zum Wegwerfen ist, bietet sich am Samstag von 14 bis 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Gasstraße 10, die Gelegenheit, sie gegen andere schöne Stücke einzutauschen. Es können maximal zehn Kleidungsstücke, Taschen und Accessoires für Menschen ab 12 Jahre getauscht bzw. mitgebracht und/oder mitgenommen werden. Schuhe, Unterwäsche, Bademoden und Kindersachen sind ausgeschlossen. Im Café gibt es frisch gebackene Waffeln, und die örtliche Buchhandlung Bochhammer sowie der Weltladen laden zum Stöbern und Informieren ein.

Gevelsberg

Zum bereits 10. Mal lädt der Rotary Club Gevelsberg am Sonntag ab 10 Uhr zu einer Filmvorführung mit vorherigem Sektempfang in den Saal von Haus Ennepetal ein. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen und gehen an das ZwergEN-Projekt des Clubs. Gezeigt wird der US-amerikanische Fernsehfilm „Temple Grandin“, deutscher Titel: „Du gehst nicht allein“. Er thematisiert das Leben von Temple Grandin, einer autistischen Spezialistin für Tierwissenschaften, deren Rolle von Claire Danes gespielt wird. Nominiert für 15 Emmys erhielt das humorvolle Drama fünf Emmys, zusätzlich einen Golden Globe für Claire Danes akribisch erarbeitete Meisterleistung.

+++ Lesen Sie dazu: Gevelsberg: In Frauenkleidern auf der Flucht +++

Nach der Premiere ihrer Komödie „Sugar, manche mögen’s heiß“ laden die Akteure vom Flick Flack Theater zu zwei weiteren Vorstellungen ins Zentrum für Kirche und Kultur, Südstraße 8, ein - und zwar am Samstag und Sonntag um jeweils 17 Uhr. Eintritt: Kinder bis 12 Jahre 7 Euro, Erwachsene 10 Euro. Kartenvorbestellungen unter 0172/5207710, 02336/6445 oder www.flickflack-theater.de

Die Showbühne präsentiert im Theaterzelt auf dem Sportplatz „Rote Berge“, Am alten Schacht 17, das Figurentheater-Stück „Der Grüffelo – es gibt ihn doch. . .“. Vorstellungen am Samstag und Sonntag um 11 und 16 Uhr sowie in der kommenden Woche am 9. und 10. November um jeweils 16 Uhr, am 11. November um 11 und 16 Uhr sowie am 12. November um 11 Uhr. Die Aufführung dauert 50 Minuten. Info-Hotline: 0163/2896654. Hinweis: Vor Ort ist keine EC-Kartenzahlung möglich.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm