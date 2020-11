Todesfahrer in Ennepetal war wohl zu schnell

Das ist der Horror eines jeden Verkehrsteilnehmers: Plötzlich taucht vor der Windschutzscheibe ein Auto auf. Ausweichen: unmöglich. Bremsen: unmöglich. Der Frontalzusammenstoß: unausweichlich. Eine Millisekunde später kracht es. Menschen sterben und werden schwer verletzt. Die Unfälle, die im Spätsommer in Ennepetal ein Todesopfer und vier Schwerverletzte forderten, gleichen sich erschreckend. Beide Fahrer fliegen aus einer Rechtskurve, fahren frontal in einen entgegenkommenden Wagen. In beiden Fällen deuten die Ermittlungsergebnisse darauf hin, dass sowohl der 36-jährige Gevelsberger in seinem VW Jetta aber vor allem der 23-jährige Hagener im goldfarbenen Seat Leon zu schnell für die jeweilige Kurve unterwegs waren.

VW Jetta

Die Feuerwehr muss den Jetta-Fahrer aus seinem Wrack schneiden, er wird ins Koma versetzt; der Fahrer des beschädigten Renaults - das Auto ist im Hintergrund zu sehen - wird schwer verletzt. Foto: Hartmut Breyer / WP

Der 36-jährige Gevelsberger ist auf dem Rückweg von der Arbeit, als er mit seinem VW Jetta über die Heilenbecker Talstraße fährt. Ungebremst kracht er frontal in den Renault Kangoo eines 34-Jährigen aus Radevormwald. Das Unfallopfer kommt mit schweren Verletzungen in das Helios-Krankenhaus. Den mutmaßlichen Verursacher in seinem alten Wagen ohne Airbags trifft es viel schlimmer. Die Feuerwehr muss ihn aus dem Wrack mit schwerem Gerät befreien. Der Rettungshubschrauber fliegt den lebensgefährlich verletzten Gevelsberger in das Knappschaftskrankenhaus nach Bochum. Dort wird er ins künstliche Koma versetzt, ist mittlerweile in der Reha.

Seitdem hat die Polizei auch weitere Erkenntnisse für die Beantwortung der wichtigsten Frage: Warum geriet der Jetta-Pilot überhaupt in den Gegenverkehr? „Die Auswertung des Mobiltelefons hat ergeben, dass er dieses zum Unfallzeitpunkt nicht benutzt hat“, sagt Sonja Wever, Sprecherin der Kreispolizeibehörde, auf Nachfrage dieser Zeitung. Ebenso habe eine Blutprobe ergeben, dass er weder Alkohol noch Drogen zu sich genommen hatte. Auch haben die Experten bei der Untersuchung des Volkswagens keinerlei Anzeichen auf einen technischen Defekt des Fahrzeugs gefunden. „Entweder ist er durch nicht angepasste Geschwindigkeit oder aus einem anderen Grund in den Gegenverkehr geraten“, sagt Sonja Wever, wobei sie den möglichen anderen Grund nicht näher spezifiziert.

Seat Leon

Der Jetta-Fahrer hatte gerade erst den Kampf gegen den Tod gewonnen, da flog Luftlinie nur etwa einen Kilometer entfernt ein 23-jähriger Hagener auf der Holthauser Talstraße aus der Kurve und stieß frontal mit einem schwarzen VW Tiguan zusammen. Die Beifahrerin des Opfer-Fahrzeugs, eine 65-jährige Gevelsbergerin, erlag ihren Verletzungen, ihr 67-jähriger Ehemann sowie der Verursacher kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, überlebten aber beide.

Hier formuliert Sonja Wever deutlicher: „Wir haben zahlreiche Anhaltspunkte, dass der Hagener mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren ist.“ An der Stelle sind 100 Stundenkilometer erlaubt. „Nicht angepasst“ heißt daher auch nicht zwangsläufig schneller als erlaubt. „Auch wenn dort 100 km/h erlaubt sind, heißt das nicht, dass man diese Kurve damit auch durchfahren kann“, sagt die Polizeisprecherin.

Die Auswertung des Mobiltelefons sowie die Ergebnisse der Blutprobe stehen noch aus. Außerdem wartet die Polizei noch auf das Gutachten des völlig zerstörten Seat Leon. Der Hagener, der mutmaßlich die Schuld an dem Unfall trägt, wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach vor Gericht wegen fahrlässiger Tötung der Gevelsbergerin verantworten müssen.

Dieser Unfall hat auch die Politik auf den Plan gebracht. Zuletzt forderten die Freien Wähler Ennepetal auf der Holthauser Talstraße eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 auf 70 km/h. Grund dafür ist allerdings nicht allein der jüngste, tödlich Unfall dort, sonder insgesamt die Vielzahl an Unfällen, die sich auf dieser Strecke in der Vergangenheit ereignet hat.