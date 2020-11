Auf der A1 hat sich am späten Freitagabend ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 37-jähriger Autofahrer kam dabei ums Leben.

Gevelsberg. Auf der A1 zwischen Volmarstein und Gevelsberg hat sich ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet: Ein 37-jähriger Autofahrer kam dabei ums Leben.

Auf der A1 zwischen Volmarstein und Gevelsberg hat sich am späten Freitagabend (13.11) ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 37-jähriger Autofahrer getötet wurde. Der BMW-Fahrer aus Hagen verlor nach ersten Angaben der Autobahnpolizei gegen 21:35 Uhr einen Kilometer vor der Ausfahrt Gevelsberg aus noch bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Pkw und kollidierte mit einem LKW.

Tödlicher Unfall auf der A1: BMW kollidiert mit zwei Lkw

Das Auto kam dann schwer beschädigt und unbeleuchtet auf der mittleren Spur zum Stehen. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Sattelzug in das stehende Auto auf – nach dem Zusammenstoß wurde der BMW gegen die Mittelschutzplanke geschleudert.

Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen . Die Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Trümmerteile der Unfallfahrzeuge verteilten sich auf 150 Meter. Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Tödlicher Unfall auf der A1: Polizei rekonstruiert den Hergang

Noch in der Nacht machte die Polizei mit Hilfe eines 3D-Scanners exakte Aufnahmen des Unfallbildes. So kann der Unfallhergang später besser rekonstruiert werden. Die Autobahn in Richtung Köln musste für die Dauer der Rettungsarbeiten und für die Unfallaufnahme bis 2.30 Uhr voll gesperrt werden.