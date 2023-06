Tödlicher Unfall: Gevelsberger hatte keinen Führerschein

Auf der Berchemallee in Gevelsberg (Archivbild) ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt.

Gevelsberg. Ein Motorradfahrer ist in Gevelsberg ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte der Mann keine Fahrerlaubnis – das Motorrad war nicht zugelassen.

Ein 33-jähriger Gevelsberger ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Motorradfahrer gegen 16.30 Uhr auf der Berchemallee in Richtung Gevelsberg unterwegs. In der langgezogenen Linkskurve nahe der Einmündung zur Brockenbergstraße habe der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Dabei wurde er über die Leitplanke in die Böschung geschleudert und tödlich verletzt.

Das Motorrad prallte den polizeilichen Angaben zufolge von der Fahrbahnbegrenzung ab und traf den BMW einer entgegen kommenden Wittenerin (25). Die Fahrerin blieb unverletzt, an ihrem Auto entstand Sachschaden.

Die Polizei teilte weiter mit, dass der Motorradfahrer zum Zeitpunkt des Unfalls keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Suzuki war nicht zugelassen, die angebrachten Nummernschilder gehörten nicht zu dem Motorrad.

