Tödliches Gas: Alarm in Schwelmer Mehrfamilienhaus

Schwelm. Gas-Alarm in einem Schwelmer Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr betrat das Gebäude nur unter Atemschutz.

In die Loher Straße in Schwelm wurde die Feuerwehr am Sonntag um 15.24 Uhr alarmiert. Dort hatte ein CO-Warnmelder in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines mehrgeschossigen Mehrfamilienwohnhauses Alarm ausgelöst. Kohlenmonoxid ist ein farb-, geruchs- und geschmackloses Gift, das für den Menschen tödlich sein kann.

Vor Ort ging ein Trupp unter Atemschutz mit Messgeräten in die betroffene Wohnung vor, konnte aber keine Gefahr feststellen.

Der Raum wurde belüftet und der Mieterin die Auflage gemacht, Therme und Melder von einem Fachunternehmen kontrollieren zu lassen. Der parallel alarmierte Bereitschaftsdienst der AVU Netz GmbH war ebenfalls vor Ort und kontrollierte mit Messgeräten den betroffenen Bereich. Die Einsatzstelle wurde an die Mieterin der Wohnung übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 19 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 16 Uhr.

