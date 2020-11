Tolle Aktion in Ennepetal: 272 Warnwesten für Erstklässler

Ennepetal. Tolle Aktion für die Sicherheit der Kleinen: Zur dunklen Jahreszeit hat der Kinderschutzbund Ennepetal 272 Warnwesten an Grundschulen verteilt.

Die dunkle Jahreszeit beginnt und damit auch die Gefahr für Fußgänger, übersehen zu werden. Besonders kleinere Kinder sind im Straßenverkehr gefährdet. Bereits vor den Herbstferien sei bei Eltern die Nachfrage nach Sicherheitswesten für die dunkle Jahreszeit für Schüler der ersten Schuljahre aufgekommen, so Petra Backhoff vom Kinderschutzbundvorstand. „Dem Kinderschutzbund ist daran gelegen, dass alle Kinder sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen. Darum wurden auch in diesem Jahr alle Kinder der ersten Schuljahre mit Sicherheitswesten ausgestattet“, erklärt Backhoff.

Verteilung durch Klassenleitungen

Die Schulsozialarbeiterin des Kinderschutzbundes, Heike Ueßeler, hat in der vergangenen Woche an alle Ennepetaler Grundschulen Westen verteilt. In diesem Jahr erfolgte die Verteilung an die Schülerinnen und Schüler anschließend durch die Klassenleitungen.